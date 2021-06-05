'Холостяка' Заливако раскритиковали в сети за постельное фото Богдан

В сети раскритиковали новый снимок "Холостяка" Михаила Заливако, где его избранница Анна Богдан изображена в постели. Поклонники сообщили, что такие откровенные снимки не следует показывать на публику

Так, соответствующий кадр появился на странице в Instagram Михаила Заливако. На фото его девушка Богдан позирует в белоснежной постели, укутавшись одеялом. На фото видно только глаза, руки и верхнюю часть головы Анны.

Под снимком Заливако порассуждал об отношениях и рассказал, как они помогают друг другу в этом.

"Скорость. Именно это слово играет важную роль. Скорость в любых отношениях. В данном случае – Она. Я головой понимал кто это, что за этим следует и что мне нужно будет делать. Мы все, как химические элементы или частицы, волны… называйте как угодно. У нас у всех своя валентность и скорость. Кто-то кого то ускоряет или замедляет, тушит или же разжигает. И я по факту знал, что в этом мы с ней схожи и что где-то я ее могу ускорить, где-то она меня. Главное, чтобы вы совпадали в этом, потому как это все работает и в обратном направлении", – написал в Instagram Михаил.

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Некоторые пользователи сети раскритиковали откровенное постельное фото избранницы, сообщив о том, что "счастье любит тишину". Были и те, кто вовсе не одобряет выбор Заливако, высказав свое недовольство в комментариях.

"Зачем такое выставлять? Счастье любит тишину, лично мое мнение, интимные вещи должны быть тайной для социального обозрения. Выставил как трофей ночи", "Интересная иллюстрация к посту о скорости", – писали под снимками пользователи сети.

Напомним, после финального выпуска шоу "Холостяк" Богдан и Заливако все-таки остались вместе. Так, пара съехалась спустя неделю после окончания реалити.

Позже выяснилось, что по прилету в Киев они начали искать квартиру и спустя неделю стали жить вместе. Паре было сложно скрываться эти месяцы от публичности, но все же им удалось прятаться дома. Также они отдохнули уже в нескольких странах.

Ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Богдан рассказала о сексе с "Холостяком" Заливако. По словам девушки, пока у них не будет "красной комнаты – никакого интима".