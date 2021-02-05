Новый герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако дал первое интервью

Новый герой реалити "Холостяк 11", 31-летний бизнесмен Михаил Заливако дал первое интервью в рамках проекта и рассказал, какие девушки его отталкивают, и готов ли он влюбиться на шоу.

Также он поделился целями на жизнь и рассказал немного о себе. Такими подробностями Заливако поделился во время блиц-интервью для канала "СТБ" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

– Какой момент в жизни был переломным?

– У меня в детстве был перелом спины. Ну как в детстве, в 12 лет. И, скажем так, очень много было переосмыслений тогда и всего… в общем был переломным.

– В чем секрет твоей уверенности в себе?

– Я на самом деле об этом не думаю. Я просто беру и делаю.

– Самый дерзкий поступок в твоей жизни?

– Дерзкий… не знаю, на самом деле. В деревне коня украл. Не знаю или это дерзко, но было дело.

– Самое важное событие в твоей жизни за последние года?

– Наверное, это правильное направление бизнеса. И начал работать один.

– Самый неудобный момент на свидании, который с тобой приключился?

– Я не люблю на самом деле, когда девушки ругаются матом. И мне всегда стает немножко не по себе. И опять же, это все может быть в шутках, но если это переходит какую-то грань, то мне очень некомфортно.

– Твой идеальный выходной?

Ой, это когда у меня не звонит телефон. И я могу просто посидеть в номере с вытянутыми ногами вперед. Все.

– Самая любимая вещь в гардеробе?

– Вообще это обувь. В независимости от того, что я ношу, это обувь всегда.

– Когда ты в последний раз плакал?

– Наверное, лет пять назад, может быть и больше. Не знаю, наверное больше.

– Самое радостное воспоминание из детства?

– Это когда я с папой садился на канатную дорогу, открывал чипсы, и весь этот процесс, когда мы ехали и ели, вот он у меня очень такой классный.

– Для тебя важно реагировать на критику?

– Я ее слышу, вижу и нормально воспринимаю.

– Твоя цель на ближайшие 10 лет?

– Хочу сильнее развить то, что я начал, и обрести семью.

– Ты готов влюбиться на проекте "Холостяк"?

– Да!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вероятная бывшая девушка главного героя реалити "Холостяк 11" –бизнесмена из Харькова Михаила Заливако– обнародовала подробности их отношений и назвала мужчину "закомплексованным нарциссом".