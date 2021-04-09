"Холостяк" Заливако поцеловался с участницей на глазах у других. Фото

В пятницу, 9 апреля, во время шестого выпуска популярного шоу "Холостяк 11" одна из участниц Джессика поцеловалась с главным героем Михаилом Заливако на глазах у других девушек.

Это произошло на групповом свидании. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в этот раз Заливако увидел аккаунты девушек в Instagram. Фотографии некоторых из них показались мужчине слишком откровенными и отретушированными.

После этого "холостяк" пригласил четырех участниц, к которым у него возникли вопросы, на свидание и предложил вместе создать социальный ролик, который будет посвящен теме домедицинской помощи. Ведь далеко не все знают, как помочь человеку, когда ему плохо.

На этом свидании Заливако выполнял задание и делал искусственное дыхание Джессике. Девушка решила воспользоваться случаем и в результате поцеловала мужчину на глазах у остальных участниц – никому не понравился такой поворот событий и многие возмутились.

Поцелуй Заливако и Джессики Instagram шоу "Холостяк"

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