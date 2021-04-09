"Холостяк" Заливако поцеловался с участницей на глазах у других. Фото
В пятницу, 9 апреля, во время шестого выпуска популярного шоу "Холостяк 11" одна из участниц Джессика поцеловалась с главным героем Михаилом Заливако на глазах у других девушек.
Это произошло на групповом свидании. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Так, в этот раз Заливако увидел аккаунты девушек в Instagram. Фотографии некоторых из них показались мужчине слишком откровенными и отретушированными.
После этого "холостяк" пригласил четырех участниц, к которым у него возникли вопросы, на свидание и предложил вместе создать социальный ролик, который будет посвящен теме домедицинской помощи. Ведь далеко не все знают, как помочь человеку, когда ему плохо.
На этом свидании Заливако выполнял задание и делал искусственное дыхание Джессике. Девушка решила воспользоваться случаем и в результате поцеловала мужчину на глазах у остальных участниц – никому не понравился такой поворот событий и многие возмутились.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в пятницу, 2 апреля, на телеканале СТБ показали пятый выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако попрощался с еще одной участницей – Александрой Миколюк.
Михаил Заливако поцеловал участницу Дашу Ставничу во время их свидания. Так, они выбрали экстремальный вариант досуга – отправились в "Комнату ужасов".
Стало известно о возвращении одной из участниц – 28-летней Анны Богдан (Сторожук). Девушка отсутствовала в предыдущих выпусках из-за того, что подхватила коронавирусную инфекцию.