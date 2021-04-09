"Холостяк" Заливако поцілувався з учасницею на очах у інших. Фото

У п'ятницю, 9 квітня, під час шостого випуску популярного шоу "Холостяк 11" одна з учасниць Джесіка поцілувалася з головним героєм Михайлом Заливаком на очах у інших дівчат.

Це сталося на груповому побаченні. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру проєкту (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, цього разу Заливако побачив акаунти дівчат в Instagram. Фотографії деяких із них видалися чоловікові занадто відвертими та відретушованими.

Після цього "холостяк" запросив чотирьох учасниць, до яких у нього виникли запитання, на побачення і запропонував разом створити соціальний ролик, який буде присвячений темі домедичної допомоги. Адже далеко не всі знають, як допомогти людині, коли їй зле.

На цьому побаченні Заливако виконував завдання і робив штучне дихання Джесіці. Дівчина вирішила скористатися нагодою і в підсумку поцілувала чоловіка на очах у інших учасниць – нікому не сподобався такий поворот подій, і більшість обурилися.

Поцілунок Заливака та Джесіки Instagram шоу "Холостяк"

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