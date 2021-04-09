"Холостяк" Заливако поцілувався з учасницею на очах у інших. Фото

Софія Ковнір Люди 20:54, 9.04.2021 Оновлено: 20:57, 9.04.2021

У п'ятницю, 9 квітня, під час шостого випуску популярного шоу "Холостяк 11" одна з учасниць Джесіка поцілувалася з головним героєм Михайлом Заливаком на очах у інших дівчат.

Це сталося на груповому побаченні. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру проєкту (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, цього разу Заливако побачив акаунти дівчат в Instagram. Фотографії деяких із них видалися чоловікові занадто відвертими та відретушованими.

Після цього "холостяк" запросив чотирьох учасниць, до яких у нього виникли запитання, на побачення і запропонував разом створити соціальний ролик, який буде присвячений темі домедичної допомоги. Адже далеко не всі знають, як допомогти людині, коли їй зле.

На цьому побаченні Заливако виконував завдання і робив штучне дихання Джесіці. Дівчина вирішила скористатися нагодою і в підсумку поцілувала чоловіка на очах у інших учасниць – нікому не сподобався такий поворот подій, і більшість обурилися.

Поцілунок Заливака та Джесіки
Instagram шоу "Холостяк"

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • у п'ятницю, 2 квітня, на телеканалі СТБ показали п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк 11". Головний герой Михайло Заливако попрощався зі ще однією учасницею – Олександрою Миколюк.

  • Михайло Заливако поцілував учасницю Дашу Ставничу під час їхнього побачення. Так, вони обрали екстремальний варіант дозвілля – вирушили до "Кімнати жахів".

  • Стало відомо про повернення однієї з учасниць – 28-річної Анни Богдан (Сторожук). Дівчина була відсутня в попередніх випусках через те, що підхопила коронавірусну інфекцію.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

22-річний Денис, якого вбив снайпер РФ, був сиротою, але недавно став батьком: подробиці

Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд в транспорті: які зміни готують пільговикам

Ф'юрі – Джошуа: букмекери назвали фаворита супербою

ЦВК офіційно визнала "організатора референдуму ДНР" переможцем на довиборах у Раду

Росія перекинула до кордону України "Іскандери". Фото та відео