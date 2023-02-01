''Холостяк'' Топольский рассказал о романтических отношениях после расставания с Катей Лозовицкой и ответил, был ли у них секс

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский, который всего месяц после финала встречался с победительницей Екатериной Лозовицкой, ответил, как сложилась его личная жизнь после расставания. Он также рассекретил интимные подробности короткого романа.

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Об этих и других деталях своей жизни после "Холостяка" Топольский рассказал в интервью на YouTube "Олицкая". По словам бизнесмена, он был очень откровенен (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Алекс поделился, что не нашел любимую девушку за год, который прошел после расставания с Екатериной Лозовицкой. Он якобы ищет долгие и партнерские отношения, но такие девушки ему не попадаются на Бали, где герой реалити сейчас живет.

Впрочем, он не оставляет попыток и часто знакомится с девушками в заведениях, случайных местах и в приложениях знакомств.

"Я так и остался холостяком. Но теперь, когда я иду на свидание, я хочу увидеть в девушке потенциального партнера в долгосрочных отношениях. На самом деле я хочу этого... Я кайфую от спонтанных встреч. Вижу цель – не вижу преград", – поделился Топольский.

Крайним его романтическим увлечением стала 21-летняя американка, с которой украинец не нашел общих тем.

Другим острым вопросом от журналистки стали подробности интимной жизни Алекса с Екатериной Лозовицкой. Топольский признался, что после финала проекта они занимались сексом, и подчеркнул, что для него интим в первый месяц – нормальное явление, и он был бы увидел, если бы его не было.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Екатерина Лозовицкая опровергла слухи, что пара жила вместе после финала шоу. Красавица заявила, что отношения с героем шоу ее совсем не устраивали.

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