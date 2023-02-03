''Холостяк'' Топольский после расставания с победительницей Лозовицкой заговорил о сексе втроем и назвал свое табу

Бизнесмен родом из Львова и главный герой реалити "Холостяк" Алекс Топольский после финала проекта и расставания с победительницей шоу Екатериной Лозовицкой решил удовлетворить любопытство поклонников. Фоловеры воспользовались возможностью задать предпринимателю неудобные и личные вопросы, в частности, об опыте секса втроем.

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Топольский честно ответил поклонникам, что не считает себя консерватором в этой теме, поэтому всегда открыт к экспериментам в интимной жизни, но имеет определенное табу. Об этом он рассказал в Instagram-stories.

Герой шоу "Холостяк" поделился, что попробовал секс втроем еще до проекта, когда покорял Нью-Йорк и вел разгульный образ жизни. Ни с одной из тех девушек Топольский не встречался.

Он добавил, что считает это обычным опытом, но назвал табу. Для того чтобы решиться на такой эксперимент, бизнесмен должен быть одинок. В отношениях он подобное практиковать не хочет.

"Был. В Нью-Йорке. Я работал барменом. Был дикий lifestyle. Я нормально к этому отношусь, но если мы не в отношениях с девушкой. Если вы в отношениях, есть эмоциональный аспект, который будет мешать сексу втроем", – рассказал Топольский.

Кстати, во время своей "дикой" жизни в мегаполисе украинец работал в стрипти-клубе, где женщины приходили посмотреть на танцующих мужчин. Во время работы "холостяк" знакомился и флиртовал со многими посетителями эротических шоу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у победительницы шоу "Холостяк-12" Екатерины Лозовицкой и героя реалити Алекса Топольского возник публичный скандал. Бизнесмен из Львова дал интервью, в котором описал отношения с красавицей, их интимную жизнь и расставание, а она в ответ назвала слова бывшего бойфренда "ложью и лицемерием".

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