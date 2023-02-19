''Холостяк'' Топольский раскрыл, что у него есть девушка. Фото

Главный герой 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский, как оказалось, уже вовсе не холостяк. После расставания с победительницей проекта Екатериной Лозовицкой, он впервые рассекретил свои новые отношения.

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В частном Telegram-канале бизнесмен рассказал о том, как провел День всех влюбленных и даже показал первое совместное фото с новой девушкой. Правда, Топольский все же решил подержать интригу, так что лицо своей таинственной избранницы не показал.

Пара находится на Бали, куда бизнесмен переехал из США. Как можно понять по обнародованному кадру, День святого Валентина влюбленные провели на свидании в ресторане. Вот только отмечали они этот праздник утром 15 февраля, так как их планы на романтический вечер днем ранее испортила погода.

Поэтому вместо вина и ужина у пары был кофе и завтрак.

"Я с девушкой договорился на вечернее свидание в ресторане. Но, к сожалению, в этот вечер начался такой дождь, которого на Бали не было за последние полтора месяца. Там сносило все, был ветер, ураган. Мы даже не могли вызвать такси, потому что никто не ездил. Остров просто замер, ожидая, когда все закончится. Поэтому, к сожалению, мы не смогли встретиться. Но к утру мы отпраздновали наш День святого Валентина горячим латте и утренними круассанами", – рассказал Топольский поклонникам.

Отметим, 12-й сезон "Холостяка" оказался, пожалуй, самым скандальным за всю историю существования шоу. И речь идет не только о конфликтах во время съемок, но и после выхода проекта на экраны.

Так, недавно у победительницы реалити Екатерины Лозовицкой и Алекса Топольского возник публичный скандал. Бизнесмен дал интервью, в котором описал отношения с красавицей, их интимную жизнь и расставание, а она в ответ назвала слова бывшего бойфренда "ложью и лицемерием".

Кроме того, ранее Топольский публично поскандалил с другой девушкой – Александрой Мудрой, которая была финалисткой шоу. По словам участницы реалити, бизнесмен пытается ее задеть, чтобы привлечь внимание, поскольку его фото с победительницей Лозовицкой, "сделанные все в один день", не приносят подписчиков.

Ранее OBOZREVATEL писал, что победительница проекта рассказала о первых днях после финала шоу и поведении "холостяка".

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