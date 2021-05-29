'Холостяк-11' Заливако откровенно рассказал о жизни с Богдан после реалити

Главный герой проекта "Холостяк 11" Михаил Заливако и его избранница, 28-летняя Анна Богдан дали откровенное интервью и рассказали об их отношениях после реалити. По словам пары, свой первый вечер вне шоу они провели много общаясь – влюбленные поехали в ресторан на берегу моря.

Также пара призналась, что им было сложно скрывать свои отношения после окончания съемок, поскольку до выхода финала в эфир им нельзя было появляться на людях вместе, говориться в интервью для СТБ. По словам Анны, она не могла постоянно сидеть дома, и приходилось поздно вечером выходить в парк прогуляться в капюшонах и масках.

"И ходить, где меньше света, меньше людей. Представь, мы просидели вместе 2,5 месяца. И я не могу сказать, что я устал от Ани. Я не помню, чтобы я с кем-то так много разговаривал. И бывает, смотришь на время, а мы уже часов 6 проговорили",– признался Михаил.

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После окончания проекта "Холостяк" пара сразу же стала жить вместе. По прилету в Киев они начали искать квартиру. По словам Анны, в быту у них практически нет ссор.

"Миша не конфликтный парень. Мне это очень нравится. Потому что в предыдущих отношениях мы так ругались, что даже соседние улицы слышали. С Мишей такого нет", – сообщила девушка.

Кроме того, Михаил признался, что в отношениях не любит милые прозвища "зайка", "кися". Поэтому он называет свою избранницу Анной Владимировной. А подписана в телефона его девушка как "эмодзи перчика".

"А у меня Миша как "Мишка", – заявила Анна.

Напомним, ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее финалистка "Холостяка" Юлия рассказала о своей жизни после шоу. По словам девушки, ей было очень больно и неприятно, но на данный момент для нее эта история закончена.