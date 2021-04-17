"Холостяк 11" на СТБ: кто покинул шоу в седьмом выпуске

В пятницу, 17 апреля, на телеканале СТБ состоялся седьмой выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Во время него главный герой Михаил Заливако попрощался с 32-летней Юлией Карнаух.

Несмотря на хорошее индивидуальное свидание, Заливако понял, что девушка до сих пор не готова самостоятельно вступать в новую жизнь. Более того, участница всегда не уверена в себе и в чувствах Михаила (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На церемонии роз "холостяк" пригласил Юлию на общение, где высказал ей все свои опасения, после чего провел участницу к машине.

"Мне хотелось, чтобы ты поняла, что ты мне небезразлична. Но меня удивило, что приглашение заставило тебя сомневаться в себе. Я вижу и чувствую, что ты хочешь влюбиться, как и я. Ты готова к новым отношениям, но они будут не со мной... Мне нужна уверенная девушка, которая будет принимать решения сама", – заявил Михаил.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 9 апреля, на телеканале СТБ показали шестой выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако попрощался сразу с двумя участницами: Лизой и Катей.