"Холостяк 11": все подробности седьмого выпуска

В пятницу, 16 апреля, на телеканале СТБ стартовал седьмой выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой шоу Михаил Заливако и его участницы отправились в Египет.

В новом эпизоде зрителей ждет настоящий накал страстей. Так, Михаил проведет 12-часовое свидание с одной из девушек, что заставит понервничать остальных претенденток на сердце "холостяка". Главная интрига – чем будут заниматься Заливако и участница все это время. OBOZREVATEL будет следить за прямым эфиром и расскажет о самых интересных событиях.

Другие девушки будут стараться всячески проявить себя, они осмелятся на поцелуй с "холостяком". Кроме того, некоторые участницы устроят настоящие истерики Михаилу. Среди них – и Юля "зайка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница "Холостяк 11" призналась, почему покинула проект. Елизавета Крутикова заявила, что ей было тяжело наблюдать, как "Холостяк" строит отношения с другими девушками.