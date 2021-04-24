'Холостяк 11' на СТБ: кто покинул шоу в восьмом выпуске

В пятницу, 23 апреля, на телеканале СТБ состоялся восьмой выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Во время него главный герой Михаил Заливако попрощался с участницей Таней.

Всего на шоу осталось пять девушек. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, изначально "холостяк" был настроен попрощаться сразу с двумя участницами – Юлией (Зайкой) и Таней, но в результате домой отправилась только последняя. Заливако признался, что для него важна легкость в общении, однако химии между ними так и не возникло.

"Я понимаю, что больше, чем дружбы, между нами не будет", – сказал мужчина Тане.

А вот участница Юлия смогла буквально выпросить еще один шанс и остаться на проекте. Когда Заливако почувствовал, что все-таки у него и у девушки есть чувства, то решил дать последний шанс "зайке".

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