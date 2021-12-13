"Уже не буду прежней": Огневич рассказала, как изменилась после "Холостячки". Фото

Певица Злата Огневич после признания в разрыве отношений с победителем шоу "Холостячка-2" (СТБ) Андреем Задворным обнародовала счастливые фото и рассказала о своей трансформации. На фотосессии она позировала с коктейлем в руке, а также в одежде залезла в ванну.

Новые снимки знаменитость обнародовала на личной Instagram-странице. Артистка выбрала стильный образ: черный брючный костюм с синей бахромой и блестящие туфли на высокой шпильке.

На фотографиях звезда веселилась, улыбалась и дурачилась в ванной, делая вид, что говорит по душу как по телефону.

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Огневич заявила, что "жизнь – это праздник и увлекательная игра". Намекая на развязку романтического реалити, она отметила, что прежней уже не будет.

"Нет победителей и проигравших – время все расставит на свои места", – написала "холостячка".

Она добавила, что очень рада своей трансформации и благодарна поклонникам за поддержку. Певица рассказала, что от подписчиков узнала много реальных историй о расставании.

"Я чувствую, что не одна! Нас так много – женщин, которые обрели силу и нашли новый смысл в жизни. Я горжусь вами", – подытожила знаменитость.

В комментариях фанаты отметили, какая артистка красивая, а также пожелали ей найти свое настоящее счастье.

Напомним, что Огневич была героиней второго сезона шоу "Холостячка". В финале она выбрала Андрея Задворного и призналась участнику реалити в любви. Мужчина и сам заявлял, что испытывает чувства к певице и готов к отношениям.

Впрочем, пара очень быстро рассталась. Как оказалось, Андрей буквально сразу после проекта заявил, что чувства прошли. Он сказал, что не понимает, почему "остыл".

Злата уверяет, что она искренне любила Задворного, но сейчас удивляется своему выбору.

Коротко о звезде:

Настоящее имя Златы Огневич – Инна Бордюг . Артистке 35 лет, она родилась в Мурманске (Россия). Когда Инне было 5 лет, ее семья переехала в город Судак (Крым, Украина).

В 2013 году успешно представила Украину на "Евровидении". В финале она заняла третье место.

Как писал OBOZREVATEL, финалист шоу "Холостячка-2" Дмитрий Шевченко закрутил роман с новой девушкой, которая, к слову, живет в одном подъезде с Огневич.

Предположительно, новой избранницей 37-летнего бизнесмена стала певица и блогер Екатерина Шеффер. Что о ней известно – читайте по ссылке.