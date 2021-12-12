Много путешествует и занимается боксом: что известно о новой девушке Дмитрия Шевченко. Фото

Финалист второго сезона шоу "Холостячка" Дмитрий Шевченко признался, что после проекта начал тесно общаться с другой девушкой, с которой вскоре завязал романтические отношения. Предположительно, новой избранницей 37-летнего бизнесмена стала певица и блогер Екатерина Шеффер. 34-летняя киевлянка также участвовала в романтическом реалити еще в 2011 году.

OBOZREVATEL собрал "досье" на нынешнюю возлюбленную Дмитрия. Известно, что она много путешествует, занимается боксом и часто публикует в соцсетях фото в бикини.

В первом сезоне "Холостяка" Катя боролась за сердце украинского танцора из США Макса Чмерковского. Девушка рассказала на проекте, что ее отец – бизнесмен и боксер (к слову, как и Дима), а мама – домохозяйка. В четырнадцатилетнем возрасте юная Шеффер попала в эстрадно-цирковое училище, которое сейчас известно как Академия искусств. После его окончания поступила сразу на 3 курс в КНУКиИ на специальность эстрадного пения.

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В 2008-м Екатерина попала в коллектив "Голливуд" продюсера Юрия Никитина, а спустя два года решила оставить трио и начать сольную карьеру.

Сейчас Шеффер ведет свой блог в Instagram, где за ее жизнью следит около 15 тысяч человек. Девушка много и усердно работает над своей фигурой: регулярно посещает спортзал, занимается боксом и правильно питается. Плоды своей работы – тонкую талию, рельефный пресс и подкаченную попу – она часто демонстрирует подписчикам.

Помимо прочего, Екатерина много путешествует. Это можно понять благодаря постоянным фото с заграничных пляжей, на фоне Эйфелевой башни в Париже и отеля "Бурдж аль Араб" ("Парус") в Дубае.

Поклонники уверены, что пара в ближайшем времени официально объявит о своих отношениях, поскольку девушка уже опубликовала на личной страничке в Instagram совместное видео с Шевченко. На нем бизнесмен со Львова тренирует потенциальную избранницу в спортзале.

Можно предположить, что именно спорт и стал причиной тесного общения Кати и Димы, поскольку оба уделяют ему много времени.

"Если вы девушка Димы, я за него очень рада, он классный!", "Рада за Диму. Хочется, чтобы любовь была взаимной", "Счастья вам, красивая пара", "Хорошо, что Дима не со Златой. Вы гораздо лучше вместе смотритесь", "Суперпара – красивая, стильная, спортивная", – писали под видео фанаты.

Напомним, о том, что возлюбленной Дмитрия может быть именно Екатерина Шеффер предположил ведущий шоу Григорий Решетник. Он проживает по соседству со Златой Огневич и Катей. Когда увидел Диму в своем районе, подумал, что он наведывался домой к Холостячке. Однако, позже выяснилось, что Шевченко был в гостях у другой девушки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что главная Холостячка страны, украинская певица Злата Огневич и 31-летний бизнесмен Андрей Задворный, которого она выбрала в финале романтического реалити, не вместе. Расставание было очень болезненным для артистки, поскольку произошло по инициативе мужчины. В трудную минуту рядом оказался другой участник шоу Максим Тарапата.