Участник 'Холостячки-2' Шевченко закрутил роман с девушкой из подъезда Златы Огневич

Участник проекта "Холостячка-2" Дмитрий Шевченко в финале романтического шоу признался Злате Огневич в любви, однако певица не ответила ему взаимностью. Мужчина признался, что ему было тяжело пережить отказ, однако вскоре удалось. Он познакомился со своей новой девушкой, которая, к слову, живет в одном подъезде с Огневич.

Об этом OBOZREVATEL узнал во время спецвыпуска "Жизнь после проекта" в формате онлайн-трансляции. Однажды Злата и Дмитрий пересеклись в подъезде ее дома (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В спецвыпуске показали трансформацию Дмитрия на проекте, его путь от первой встречи со Златой до признания артистке в любви. Тогда ведущий программы Григорий Решетник вспомнил, что после съемок финального эпизода Дмитрий не стал ни с кем прощаться, поскольку был шокирован решением певицы.

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Вскоре ему удалось пережить болезненный отказ, и он познакомился с девушкой.

"Однозначно мне хорошо с этим человеком, однозначно есть чувства. Я хочу дальше строить отношения с этим человеком. Спокойно, коршунов вокруг нет, никто не мешает", — писал Дмитрий.

Отметим, что после окончания проекта финалист созванивался с певицей и даже случайно встретился с ней, когда выходил из лифта в доме, где проживает Злата.

"Да, такая встреча была. Дима был у меня дома. Я вышла утром в подъезд и в лифте встретила Диму. Он что-то быстро сказал мне и убежал. Даже не спросил как у меня дела", – прокомментировала Огневич.

Решетник предположил, что возлюбленной Дмитрия могла стать участница первого сезона "Холостяк" Екатерина Шеффер, которая проживает в одном подъезде дома с Огневич.

В свою очередь, Дмитрий добавил, что именно Злата научила его проявляться, что помогает ему в новых отношениях.

Теперь Шевченко переехал в столицу Украины, занимается блогом в Instagram и спортом, тренируя всех желающих. Кроме того, он снялся в новом сериале под названием "Кофе с кардамоном", который будут транслировать на телеканале СТБ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Злата Огневич откровенно призналась, что сама до сих пор удивляется своему выбору. По ее словам, любовь была, но слепой.

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