'Холостячка 2' – премьера: где и когда смотреть, главное об участниках и правила шоу

В пятницу, 17 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера второго сезона популярного украинского шоу "Холостячка". Главной героиней проекта стала певица Злата Огневич.

За сердце красавицы будут бороться 20 мужчин. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам ведущего Григория Решетника, в новом сезоне будут взрослые и серьезные претенденты, многие из них имеют детей и свой успешный бизнес. Из 20 участников только одному мужчине 26 лет, всем остальным – за 30.

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В шоу участвует также много спортсменов: теннисист, тренер с плаванья, фридайвер. Последний стал рекордсменом Америки по фридайвингу (подводному плаванию). Андрею Хветкевичу 37 лет, он является владельцем IT-компании.

Как рассказывала Огневич, для нее в парнях главное энергетика, ум и чувство юмора. Она хочет встретить на проекте мужчину своей мечты.

В каждом выпуске главная героиня встречается с одним или сразу несколькими мужчинами. Эти свидания проходят в разных местах – в ресторане, в бассейне, на корабле, на вилле и так далее. Во время встреч мужчины должны понравиться "холостячке", чтобы заинтересовать ее и избавиться от конкурентов. Количество претендентов уменьшается с каждым выпуском: "холостячка" сама решает, кого оставить, и с кем она хотела бы познакомиться поближе. В финале остаются только два человека. После их знакомства с родителями "холостячки", героиня делает свой выбор в шоу.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под № 4. 10 ноября 2015 года на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.

Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Огневич прокомментировала участие в шоу "Холостячка". Она рассказала, что ее путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений – звезде даже пришлось посещать психотерапевта.