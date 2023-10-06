Ходили слухи о гибели: куда пропал с экранов актер-военный Гарик Бирча, известный по сериалу 'Виталька', и какое звание в ВСУ занимает

В 2012 году на украинском телевидении вышел юмористический сериал "Виталька" о несколько бестолковом 30-летнем молодом человеке и его попытках подцепить красотку неудачными пикап-методами. Автором идеи и исполнителем главной роли выступил актер, юморист, бывший резидент украинского Comedy Club Гарик Бирча. Но сегодня комик исчез с отечественных экранов, ведь защищает Украину на фронте от оккупантов с оружием в руках.

После полномасштабного вторжения артист, не долго думая, решил пополнить ряды ВСУ. Сначала был командиром взвода обеспечения в батальоне, созданном на базе роты ТРО Киева, в которой служил сразу после 24 февраля. Сейчас у "Витальки" новое звание. Об этом расскажем в материале OBOZREVATEL.

На странице звезды в Instagram можно увидеть его фото в военной форме с благодарностью "За добросовестное исполнение обязанностей, патриотизм и преданность в деле защиты суверенитета и независимости Украины". Выдана грамота Бирче Игорю Ярославовичу – старшему сержанту ВСУ. Через год на службе актер получил звание главного сержанта.

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"Я служил в армии когда-то, срочная служба. Это давно было. Но как все случилось, то очень быстро все вспомнил... В начале сформировалась отдельная специальная рота и мы выполняли задачи по защите Киева и Киевской области. Потом на базе этой роты, которая вся из добровольцев состояла, был создан специальный отдельный батальон и там я занял должность командира взвода обеспечения. Звание было старший сержант, а за год службы я уже главный сержант", – рассказывал комик в апреле этого года в "Сніданку з 1+1", когда впервые получил отпуск и приехал домой.

В соцсетях Бирча появляется крайне редко. За время полномасштабной войны он опубликовал не более восьми постов (на момент написания новости). Последнюю публикацию актер разместил после того, как сетью распространили слухи о его гибели на войне. Защитник решил выйти на связь с фанами и успокоить их.

"В последнее время в Интернете ходят слухи о моей гибели. Как видите, это фейк. отвечу стихом: Допоки сили і бажання / Вирують – значить молодий! / І хоч сто раз ти вже загинув, / Допоки люблять – ти Живий!" – записал артист.

Кстати, поэзия стала основным направлением в блоге знаменитости. Все стихи актер пишет сам, а затем чувственно декламирует их на камеру в перерывах между боевыми заданиями.

Поклонники благодарят Бирчу за его творчество и героизм восхищенными комментариями. Они пишут: "Я вырос на тебе, я посмотрел все серии "Витальки", посмотрел "Вечеринку" с тобой. Пусть тебя и наших защитников Бог бережет! И возвращайтесь живыми, мы вас ждем!", "Как изменился всем нам известный "Виталька"... такой мужественный, и так изменился взгляд. Береги вас Боже", "Благодарю Вас, господин Игорь! Безгранично горжусь нашими людьми, украинцами. Пусть Господь Вас сохранит и защитит", "Восхищалась вашим талантом, а теперь чувствую безграничную гордость и благодарность за ваш героизм".

Отметим, Бирча хоть и приобрел широкую популярность благодаря "Витальке", в его фильмографии есть немало и других успешных проектов. После службы в армии в 1998 году уроженец Долинска Кировоградской области работал на телевидении и радио, играл в Высшей Украинской лиге КВН. Актер снялся в сериалах "Ласточкино гнездо", "Картина мелом", "Письмо ожидания", "Женский врач" и многих других. Был теренром в проекте "Лига смеха" на 1+1.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинский кинооператор Сергей Михальчук, в наработке которого около 40 кинокартин, учитывая новый фильм "Довбуш", также служит в Вооруженных силах Украины. Военнослужащий считает, что не все мужчины должны быть на фронте, но все должны пройти военную подготовку.

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