'Ходила три дня подряд к психологу': дочь Елены Кравец рассказала о сильной обиде на маму

Известная украинская актриса, комедиантка и телеведущая Елена Кравец записала откровенный подкаст со своей старшей дочерью Марией, которой в феврале исполнится 21 год. Звездная мама и дочь обсудили, в частности, громкую ссору между собой многолетней давности. После нее обе обращались к психологу.

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Марии тогда было 13 лет и, как поделилась Кравец, тогда впервые дочь ей сильно соврала, а правда в конце концов все же вылилась наружу. Произнесенные тогда мамой слова стали крайне болезненными для девочки-подростка, о чем она рассказала почти 8 лет спустя в подкасте на одноименном YouTube-канале Елены Кравец.

Родственницы не стали вдаваться в детали старого конфликта, однако бывшая актриса "Квартала 95" заметила, что ее тогда очень задела ложь от дочери и она крайне эмоционально отреагировала на это. Ситуацию Кравец решила проработать с психологом, а через 8 лет впервые рассказала Маше, что ей тогда сказал терапевт.

"Я помню, как я такая: "Маша, мне кажется, я не заслуживаю! Почему ты меня обидела? Ты могла сказать правду!" Я, короче, наехала. У меня был такой шок. Я прихожу к своему психотерапевту, говорю: "Это капец. Чего угодно ожидала, но чтобы она лгала мне! Она не живет в системе ограничений, я не держу ее в рукавицах". Он так смотрит на меня: "Лен, вы никогда не врали матери?" – поделилась актриса.

Между тем, Маша вспомнила свой опыт с психологом после этой же ситуации. Тогда она впервые обратилась к специалисту. Девушка призналась, что ее зацепила одна конкретная фраза звездной мамы, от которой она еще очень долго отходила.

"Ты мне тогда сказала фразу, что я подорвала твое доверие. Я пришла с этой фразой к психологу. Она мне отложилась. Моя психолог в школе спрашивает: "А что она тебе говорила, ты можешь мне пересказать?" Я говорю: "Пф, конечно". Оно мне в памяти тогда очень запечатлелось. Я отходила очень долго. Я ходила где-то три дня подряд к школьному психологу. Это много. Она сказала, что эта фраза очень, такая, болезненная для ребенка. Именно она меня и сбила. ", – поделилась Мария.

Кравец извинилась перед ребенком за старый конфликт, а Маша честно призналась, что уже не держит обид на маму.

Ранее OBOZ.UA писал, что 7-летней дочери Елены Кравец сделали серьезную операцию. Актриса показала фото до и после. Подробности – в материале.

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