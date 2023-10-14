7-летней дочери Елены Кравец сделали серьезную операцию: актриса показала фото до и после

Дочь звезды "Крартала 95" Елены Кравец, которой недавно исполнилось 7 лет, перенесла сложную операцию. Екатерина упала с самоката и сломала руку, которую пришлось срочно оперировать в тот же день.

Об этом актриса рассказала в своем блоге, продемонстрировав фото в день хирургического вмешательства и спустя месяц после него. По словам знаменитости, ее дочь даже не носила гипс (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Не буду в подробностях описывать тот день. Скажу только, что он был сплошным нашим волнением, вы понимаете. На втором фото – Катя позавчера в новой шапке и шарфе. Не хотела снимать. На третьем – она же в день перелома после операции. Обратите внимание, без гипса", – поделилась Елена Кравец.

Видео дня

Актриса заявила, что благодаря современной технологии, облегчающей процесс роста костей, носить гипс ее дочери не пришлось.

Сейчас маленькая Катя еще не восстановилась, но чувствует себя гораздо лучше, за что ее родители поблагодарили хирурга. В комментариях украинцы пожелали школьницы крепкого здоровья, а Елену Кравец похвалили за то, что она высоко оценила работу врача и публично об этом сказала.

Звезда "Квартала 95" пообещала после полного выздоровления дочери вернуться в больницу и еще раз лично поблагодарить хирурга, которого сделала звездой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Кравец крайне редко делится с поклонниками своими личными фото, а тем более снимками детей. Однако летом звезда показала сразу несколько кадров своих близнецов, которыми рассмешила и одновременно тронула сеть.

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