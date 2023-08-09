'Общество террористов-маньяков': лидер 'Бумбокса' Хлывнюк рассказал о своих фанах из РФ, которые писали ему после 24 февраля

Известный украинский музыкант, а с 24 февраля 2022 года и военнослужащий ВСУ Андрей Хлывнюк честно признался, что не испытывает ненависть к своим бывшим российским фанатам. Впрочем, у лидера группы "Бомбокс" они вызывают другие чувства – отвращение и жалость.

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Среди российских поклонников артиста были и те, кто после полномасштабного вторжения писал ему со словами сожаления, называя действия своих соотечественников-оккупантов позором. Об этом Хлывнюк рассказал в интервью ВВС.

"Мне их жаль. Они потеряли свою родину и каким-то образом оказались – просто потому, что говорили правду – вне закона. Но вы не можете назвать это законом – это общество террористов-маньяков говорит всем людям, которые голосуют за мир, что они вне закона", – прокомментировал фронтмен группы "Бумбокс".

Музыкант осознает, что среди тех, кто сегодня пришел на украинскую землю и убивает мирное население, могут быть слушатели его песен, а возможно даже искренние почитатели творчества. От этого артисту противно и где-то даже печально, ведь он считает, что в таком случае его музыка не воспитала в слушателе правильные моральные ценности.

"Конечно, потому что это было в топ-100. И они не понимали, что не стоит идти туда, чтобы сражаться с парнем, потому что он ничего плохого не сделал, потому что мы ничего плохого им не сделали. Но они пришли на землю и начали убивать, разрушать дома и похищать людей... Я не чувствую ненависти. Нет. Это противно", – высказался исполнитель.

Также Хлывнюк ответил, будет ли еще когда-то исполнять свои русскоязычные хиты.

"После войны – возможно, через несколько лет. Но я видел ужасы… Я был свидетелем ужасных сцен, когда мы деоккупировали территории. Я видел такие вещи, пока эта война продолжается, не могу представить, чтобы я пел свои собственные русскоязычные песни", – заявил артист-военный.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Андрей Хлывнюк обратился к оккупантам, которые выросли на его песнях. Знаменитость попытался объяснить агрессорам, что они отдают собственные жизни за "дачу на Байкале" и амбиции Путина. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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