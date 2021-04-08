Хлои Кардашьян оправдалась за фигуру без фотошопа и вышла в эфир без фильтров. Видео

Юля Ухина Люди 10:53, 8.04.2021

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян показала свою реальную фигуру без фотошопа в ответ на критику ее недавнего слитого снимка без обработки.

36-летняя знаменитость вышла в прямой эфир на личной странице в Instagram, где не использовала ни единного фильтра. Хлои продемонстрировала поклонникам подтянутые формы и пресс, отметив, что тот кадр, который попал в сеть, был сделан при плохом освещении и не показывает ее тело таким, каким оно есть на самом деле (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Хлои Кардашьян показала свое тело без обработки
Instagram Хлои Кардашьян

Кардашьян также написала пост, в котором добавила: ей всю жизнь приходится сталкиваться с насмешками и суждениями, что она должна быть идеальной и соответствовать чужим стандартам того, как ей следует выглядеть. Звезда честно призналась, что любит фильтры, хорошее освещение и редактирует снимки. Но это ее выбор, и никто не имеет права ее за это судить.

Хлои Кардашьян показала фигуру без фотошопа
Instagram Хлои Кардашьян
Хлои Кардашьян ответила на критику ее фигуры
Instagram Хлои Кардашьян
Хлои Кардашьян ответила на критику ее фигуры
Instagram Хлои Кардашьян

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в сети появился снимок советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой, на котором она предстала без фотошопа и фильтров. Он был сделан во время празднования дня "желтых цветов" – торжество, придуманное ею 16 лет назад.

  • Американская певица 39-летняя Бритни Спирс поделилась с поклонниками снимками, на которых показала себя с истинной красотой и без фотошопа. Фанаты засыпали ее комментариями.

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