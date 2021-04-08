Хлои Кардашьян оправдалась за фигуру без фотошопа и вышла в эфир без фильтров. Видео

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян показала свою реальную фигуру без фотошопа в ответ на критику ее недавнего слитого снимка без обработки.

36-летняя знаменитость вышла в прямой эфир на личной странице в Instagram, где не использовала ни единного фильтра. Хлои продемонстрировала поклонникам подтянутые формы и пресс, отметив, что тот кадр, который попал в сеть, был сделан при плохом освещении и не показывает ее тело таким, каким оно есть на самом деле (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Хлои Кардашьян показала свое тело без обработки Instagram Хлои Кардашьян

Кардашьян также написала пост, в котором добавила: ей всю жизнь приходится сталкиваться с насмешками и суждениями, что она должна быть идеальной и соответствовать чужим стандартам того, как ей следует выглядеть. Звезда честно призналась, что любит фильтры, хорошее освещение и редактирует снимки. Но это ее выбор, и никто не имеет права ее за это судить.

Хлои Кардашьян показала фигуру без фотошопа Instagram Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян ответила на критику ее фигуры Instagram Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян ответила на критику ее фигуры Instagram Хлои Кардашьян

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