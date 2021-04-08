Хлої Кардаш`ян виправдалася за фігуру без фотошопу і вийшла в ефір без фільтрів. Відео

Юля Ухіна Люди 10:53, 8.04.2021

Американська телезірка і бізнесвуменка Хлої Кардаш`ян показала свою реальну фігуру без фотошопу у відповідь на критику її недавнього злитого знімка без обробки.

36-річна знаменитість вийшла в прямий ефір на особистій сторінці в Instagram, де не використала жодного фільтра. Хлої продемонструвала шанувальникам підтягнуті форми і прес, зазначивши, що той кадр, який потрапив в мережу, був зроблений при поганому освітленні й не показує її тіло таким, яким воно є насправді (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Хлої Кардаш`ян показала своє тіло без обробки
Instagram Хлої Кардаш`ян

Кардаш`ян також написала пост, в якому додала: їй все життя доводиться стикатися з глузуванням і судженнями, що вона повинна бути ідеальною і відповідати чужим стандартам того, як їй слід виглядати. Зірка чесно зізналася, що любить фільтри, хороше освітлення і редагує знімки. Але це її вибір, і ніхто не має права її за це судити.

Хлої Кардаш`ян показала фігуру без фотошопу
Instagram Хлої Кардаш`ян
Хлої Кардаш`ян відповіла на критику її фігури
Instagram Хлої Кардаш`ян
Хлої Кардаш`ян відповіла на критику її фігури
Instagram Хлої Кардаш`ян

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше у мережі з'явився знімок радянської й російської естрадної співачки Алли Пугачової, на якому вона постала без фотошопу і фільтрів. Він був зроблений під час святкування дня "жовтих квітів" – свято, придумане нею 16 років тому.

  • Американська співачка 39-річна Брітні Спірс поділилася з шанувальниками знімками, на яких показала себе з істинною красою та без фотошопу. Фанати засипали її коментарями.

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