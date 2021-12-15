Хлебникова впервые после пожара вышла на связь с поклонниками и записала аудио в Instagram

Известная советская и российская певица Марина Хлебникова впервые после пожара вышла на связь с поклонниками и записала аудио. Она рассказала о своем самочувствии и поблагодарила фанатов за поддержку.

Соответствующее аудио она Хлебникова опубликовала на личной странице в Instagram. "Доброго времени суток, дорогие мои друзья. Как хорошо, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку", – сказала певица (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она добавила, что ей очень помогают врачи и медицинский персонал, поэтому она уверена, что все с ней будет хорошо.

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"По возможности сначала буду писать вам голосовыми. Вся официальная информация будет на моей странице в Instagram", – подытожила артистка.

Поклонники, прослушав аудиозапись, принялись писать теплые слова и пожелания скорейшего выздоровления.

"Ураа! Это Маринкин голос! Слава богу, связки в порядке, настроение тоже в норме!", "Ура как хорошо, что ты вышла на связь! Поправляйся скорее Мариночка", "Скорее выздоравливай и возвращайся", "Марина, здорово слышать Ваш голос! И, что идете на поправку", "Крепкого здоровья, вам ,и скорейшего выздоровления", "Восстанавливай силы и энергии тебе", – пишут люди.

Напомним:

Марина Хлебникова получила более 50% ожогов тела во время пожара в собственной квартире в Москве. Ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи заявили, что певице придется делать операцию по пересадке кожи, поэтому ее не скоро можно будет увидеть на публике.

В конце ноября Хлебникова впервые пришла в себя. А вскоре стало известно, что у артистки сильно пострадали глаза и началось заражение тканей лица.

Коротко о знаменитости:

Марина Хлебникова – советская и российская эстрадная певица, поп-звезда 90-х, известная своими хитами "Солнышко мое, вставай!" и "Чашка кофию". Она выступала в составе групп "Интеграл" и "На-На", потом занялась сольной карьерой. В 2018 году певица пережила нервный срыв из-за самоубийства первого мужа, музыканта Антона Логинова.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Марина Хлебникова уже вышла из медикаментозной комы и начала дышать самостоятельно.