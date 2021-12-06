Хлебникова начала дышать сама: в каком состоянии сейчас певица

Состояние известной советской и российской певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей в пожаре, постепенно улучшается. Стало известно, что артистка уже вышла из медикаментозной комы и начала дышать самостоятельно.

Об этом на личной страничке исполнительницы в Instagram сообщил ее официальный представитель Данила Прайс. Он отметил, что в соцсетях появляется много неправдивой информации касательно состояния Хлебниковой и попросил поклонников не верить непроверенным источникам.

На данный момент артистка находится в НИИ им. Склифосовского с сильными ожогами тела и дыхательных путей. Ее отключили от аппарата ИВЛ – Марина Арнольдовна дышит сама.

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"Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым, поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений. К ней пускают исключительно семью! И никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев, сторонних врачей и журналистов", – написал представитель Хлебниковой.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета или неисправность электрооборудования после проведённого ремонта.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал:

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова получила более 50% ожогов тела во время пожара в собственной квартире в Москве. 56-летняя певица находилась в крайне тяжелом состоянии. Ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.