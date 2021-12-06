Хлебникова начала дышать сама: в каком состоянии сейчас певица
Состояние известной советской и российской певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей в пожаре, постепенно улучшается. Стало известно, что артистка уже вышла из медикаментозной комы и начала дышать самостоятельно.
Об этом на личной страничке исполнительницы в Instagram сообщил ее официальный представитель Данила Прайс. Он отметил, что в соцсетях появляется много неправдивой информации касательно состояния Хлебниковой и попросил поклонников не верить непроверенным источникам.
На данный момент артистка находится в НИИ им. Склифосовского с сильными ожогами тела и дыхательных путей. Ее отключили от аппарата ИВЛ – Марина Арнольдовна дышит сама.
"Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым, поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений. К ней пускают исключительно семью! И никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев, сторонних врачей и журналистов", – написал представитель Хлебниковой.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета или неисправность электрооборудования после проведённого ремонта.
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал:
Заслуженная артистка России Марина Хлебникова получила более 50% ожогов тела во время пожара в собственной квартире в Москве. 56-летняя певица находилась в крайне тяжелом состоянии. Ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Доктора говорят, что певице придется делать операцию по пересадке кожи, поэтому ее не скоро можно будет увидеть на публике.
22 ноября Хлебникова впервые пришла в себя. Друзья призвали поклонников молиться за артистку, а вот родственники, по словам медиков, не интересуются самочувствием больной.
Стало известно, что у артистки сильно пострадали глаза и началось заражение тканей лица.