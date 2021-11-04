Сальма Хайек рассказала об издевках скандального Вайнштейна из-за моноброви и усов. Фото

Латиноамериканская модель и актриса Сальма Хайек заявила, что бывший голливудский режиссер Харви Вайнштейн издевался над ней во время съемок фильма "Фрида" (2002). По словам женщины, кинодеятель, ныне заключенный за сексуальные преступления, кричал на нее и обзывал некрасивой.

О язвительных комментариях со стороны Вайнштейна актриса сообщила журналистам The Guardian. Она отметила, что в общении с Вайнштейном всегда пыталась казаться сильной, а издевки мужчины казались ей "карикатурными".

"Когда он звонил мне и кричал: "Почему у тебя монобровь и усы? Я нанял тебя не для того, чтобы ты выглядела некрасиво!" Я думала: "Но разве ты никогда не видел фотографию Фриды Кало?" – рассказала Хайек.

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Она добавила, что Вайнштейн "никогда не видел ее слабой". "Я могу устрашить своей спокойной силой, понимаешь?" – сказала актриса журналисту.

Звезда добавила, что режиссер "не единственный мужчина, который успокаивает себя, зная, что может уничтожать женщин".

Вероятно, она имела ввиду других представителей кинобизнеса, однако конкретных имен не назвала, сказав лишь, что женщинам в Голливуде необходимо "научиться быть храбрыми". "Это непросто, но нужно", – отметила Хайек.

Отметим, что фильм о жизни мексиканской художницы "Фрида" вышел на широких экранах в 2002 году.

Кино стало лауреатом премии "Оскар" в номинациях "Лучшая музыка к фильму" и "Лучший грим".

Хайек, сыгравшая главную роль, за работу над "Фридой" выдвигалась на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Рейтинг киноленты на IMDb – 7,4 из 10.

Напомним, что Вайнштейна в марте 2020-го приговорили к 23 годам лишения свободы за сексуальное насилие. СМИ сообщали, что в тюремном изоляторе у мужчины ухудшилось состояние здоровья.

Предлагаем посмотреть официальный трейлер киноленты "Фрида":

Коротко о знаменитости:

Сальма Хайек – 55-летняя мексиканская и американская киноактриса, режиссер и продюсер. На телевидении дебютировала в 23-летнем возрасте (сериал "Тереза").

Известна по таким популярными кинолентами, как "Бандитки", "После заката", "Гонщики", "От заката до рассвета" и др.

Получила титул "Женщины года-2001" по версии журнала Glamour, а также вошла в список "25 самых влиятельных выходцев из Латинской Америки" издания "Time".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Хайек пошутила над собой, опубликовав фото с "усами". Курьезный снимок звезда сделала в Каннах.