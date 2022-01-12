Харуки Мураками – 73. Семь малоизвестных фактов о культовом писателе, которого не любят в Японии

В среду, 12 января, японский писатель, прозаик и переводчик Харуки Мураками отмечает свое 73-летие. Это один из культовых писателей современности, который не боится в текстах выразить собственное мнение по поводу близких ему ценностей. Его презирают японцы и любят европейцы, но от этого работы автора не теряют, а, наоборот, только приобретают популярность.

Творчество Харуки напрямую связано с тем, что у него на душе. Для того чтобы проникнуться книгами писателя, нужно понять, какой он человек. В честь праздника читайте в материале OBOZREVATEL малоизвестные факты об имениннике.

В 1978 году 29-летний Харуки на трибунах стадиона Мэйдзи Дзингу наслаждался бейсбольным матчем: "Ласточки" играли против "Хиросимских карпов". В момент, когда один из игроков первой команды, Дэйв Хилтон, отбил вторую подачу подряд так сильно, что раздалось эхо, Мураками сказал себе: "Все понятно! Начинаю писать повесть!". В тот же вечер будущая знаменитость сел на кухне и начал творить, а через 6 месяцев выпустил первую свою повесть – "Слушая песню ветра".

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Позже мир увидел его не менее талантливые работы – "Норвежский лес", "Кафка на пляже", "1Q84", "Охота на овец", "Убийство командора", "Мужчины без женщин" и так далее.

Один из романов писателя экранизировали. Речь идет о тексте "Сядь за руль моей машины". Кинокартина японского режиссера Рюсуке Хамагути вышла в прокат в 2021 году, и ее в США признали лучшей.

Мураками длительное время, до 33 лет, курил. Дальше решил бросить вредную привычку и заняться своей фигурой. Он увлекался плаванием и марафонским бегом. Однажды даже преодолел дистанцию в 100 км. На занятиях спортом больше всего Харуки мотивируют песни Creedence Clearwater Revival, John Mellencamp и The Beach Boys. Сейчас писателю уже за 70, но он до сих пор каждое утро бегает, чтобы держать тело в тонусе.

Харуки ежедневно не менее 10 часов слушает джаз. В его коллекции уже около 40 тысяч пластинок. В 1974 году он вместе со своей женой Йоко открыл в городке Кокубунди (в префектуре Токио) джаз-бар "Питер-кет". Для реализации запланированного супругам пришлось занять у знакомых немалую сумму денег. Задолженности скопилось так много, что долгое время в помещении даже не было отопления. В этом баре постоянно звучали джазовые композиции 1950-х годов, а каждые выходные посетители могли послушать живую музыку.

В 1977 году Харуки и Йоко перенесли бар в Сендагаю (район в центре Токио). Новое место было более просторным, что даже удалось поместить туда рояль. Впоследствии заведение все же пришлось закрыть. Мураками продолжил заниматься исключительно написанием книг и переводческой деятельностью.

В 2014 году в интервью для издания The Guardian Мураками сказал: "Я не люблю устанавливать крайний срок. Ненавижу работу под давлением. Я заканчиваю свою работу тогда, когда заканчиваю, а не когда этого требуют от меня". Поэтому Мураками пишет тексты только тогда, когда чувствует вдохновение и готовность.

Интересно, что он, работая над сюжетом будущих книг, часто играет на фортепиано. Так писатель разминает пальцы и тренирует мозги. По мнению Харуки, это помогает упорядочивать информацию, благодаря чему в тексте "ничего не слипается".

Чуть ли не в каждом романе Мураками кто-то из персонажей падает под землю или проваливается в колодец. Это результат детской травмы писателя. Когда он учился ходить, он упал в реку близ дома, где проживал с семьей. Мама Харуки тогда развешивала белье и успела увидеть сына до того, как его "занесло" в трубу. Следовательно, знаменитость на всю жизнь запомнил эти ощущения страха.

Харуки в совершенстве знает английский язык, поэтому с легкостью переводит произведения иностранных писателей на японский. Однако мужчина не берется работать со своими произведениями. Он пишет книги по-английски, а затем передает их профессиональным переводчикам, которым полностью доверяет. Может лишь изредка уточнить некоторые детали.

Герои романов Мураками – японцы и события происходят в Японии. Создавая образы персонажей, писатель использует мифологию своей страны, а в сюжетах нередко оперирует фактами реальной истории родины. И даже несмотря на это, далеко не все в Японии уважают творчество Харуки. Мало того, многие земляки знаменитости считают его западным, а не японским художником.

Жителей "страны восходящего солнца" раздражает то, что "миры", которые создал Харуки, слишком далеки от настоящей Японии. Например, персонажи из его книг носят джинсы и смакуют вместо саке (японская рисовая настойка; натуральный алкогольный напиток) нидерландское пиво "Heineken", вместо традиционного бэнто (рис, рыба или мясо и один или несколько видов нарезанных сырых или маринованных овощей в одной коробке) бегают в "McDonald's". Кроме того, герои книг Мураками слушают исключительно джаз.

В сюжетах этого писателя часто обнаруживается "веяние" поп-культуры и западной литературы. Это основная причина, почему японцам, особенному старшему поколению, не нравятся книги Харуки. Следует отметить, что молодежь Японии, напротив, в восторге от работ Мураками.

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