Харьковчанка – о видео с паспортами и оскорблением Украины: это фейк, не делайте из меня козла отпущения

Украинка, которая выбросила паспорта после того, как ей с детьми отказали в вылете в Стамбул, записала обращение. Она заявила, что видео, которое распространили СМИ – это фейк, и оно якобы было специально смонтировано.

Об этом женщина, которую зовут Людмила Чмулева, рассказала на своей странице в Instagram, однако позже доступ к профилю был закрыт. Она также сообщила, что будет подавать в суд на издание, опубликовавшее ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это видео фейковое, это нарезки видео, которые сделаны с разных страниц", – объяснила украинка и призвала не делать из нее "козла отпущения".

По словам харьковчанки, после огласки ситуации она начала получать угрозы от комментаторов, которые желали ей смерти и хотели "посадить в тюрьму".

Напомним, ранее стала известно, что женщина не имела ни нотариального согласия отца двух своих несовершеннолетних детей на их вывоз в Турцию, ни свидетельства об их рождении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на борту самолета, летевшего из Анталии (Турция) в Запорожье (Украина), произошла драка между двумя пассажирками. Конфликт начался почти сразу после взлета.