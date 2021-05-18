Харьковчанка – о видео с паспортами и оскорблением Украины: это фейк, не делайте из меня козла отпущения

София Закревская
София Закревская
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Харьковчанка – о видео с паспортами и оскорблением Украины: это фейк, не делайте из меня козла отпущения

Украинка, которая выбросила паспорта после того, как ей с детьми отказали в вылете в Стамбул, записала обращение. Она заявила, что видео, которое распространили СМИ – это фейк, и оно якобы было специально смонтировано.

Об этом женщина, которую зовут Людмила Чмулева, рассказала на своей странице в Instagram, однако позже доступ к профилю был закрыт. Она также сообщила, что будет подавать в суд на издание, опубликовавшее ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это видео фейковое, это нарезки видео, которые сделаны с разных страниц", – объяснила украинка и призвала не делать из нее "козла отпущения".

Женщина, которая выбрасывала украинские паспорта, заявила об угрозах.

По словам харьковчанки, после огласки ситуации она начала получать угрозы от комментаторов, которые желали ей смерти и хотели "посадить в тюрьму".

Напомним, ранее стала известно, что женщина не имела ни нотариального согласия отца двух своих несовершеннолетних детей на их вывоз в Турцию, ни свидетельства об их рождении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на борту самолета, летевшего из Анталии (Турция) в Запорожье (Украина), произошла драка между двумя пассажирками. Конфликт начался почти сразу после взлета.

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