Две украинки подрались в самолете из Турции
На борту самолета, который летел из Анталии (Турция) в Запорожье (Украина), произошла драка между двумя пассажирками. Конфликт начался почти сразу после взлета.
По словам очевидцев, у одной из них на руках был годовалый малыш, она разбила голову второй, которая моложе, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Стюарт силой держал пострадавшую с разбитой головой и окровавленным лицом, чтобы женщина не ответила таким же образом своей обидчице. Затем их рассадили по разным местам.
В аэропорту самолет встретила скорая и полиция, а всем пассажирам после посадки пришлось оставаться на борту , пока выясняли детали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На борту самолета компании Azur Air, который направлялся из Киева в Доминикану, произошел конфликт между пассажирами, в результате которого девушке отгрызли ноготь и поцарапали лицо.
Инцидент начался из-за того, что муж пострадавшей отодвинул свое кресло, что якобы не понравилось супружеской паре, которая сидела сзади.