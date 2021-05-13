Две украинки подрались в самолете из Турции

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Travel
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Две украинки подрались в самолете из Турции

На борту самолета, который летел из Анталии (Турция) в Запорожье (Украина), произошла драка между двумя пассажирками. Конфликт начался почти сразу после взлета.

По словам очевидцев, у одной из них на руках был годовалый малыш, она разбила голову второй, которая моложе, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Стюарт силой держал пострадавшую с разбитой головой и окровавленным лицом, чтобы женщина не ответила таким же образом своей обидчице. Затем их рассадили по разным местам.

В аэропорту самолет встретила скорая и полиция, а всем пассажирам после посадки пришлось оставаться на борту , пока выясняли детали.

Девушка с окровавленным лицом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На борту самолета компании Azur Air, который направлялся из Киева в Доминикану, произошел конфликт между пассажирами, в результате которого девушке отгрызли ноготь и поцарапали лицо.

  • Инцидент начался из-за того, что муж пострадавшей отодвинул свое кресло, что якобы не понравилось супружеской паре, которая сидела сзади.

Украина