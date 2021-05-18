Харьковчанка с детьми выбросили паспорта и оскорбили Украину: в погранслужбе рассказали подробности

Женщина, которая выбросила паспорта Украины вблизи аэропорта города Харьков на газон, не имела ни нотариального согласия отца двух своих несовершеннолетних детей на их вывоз в Турцию, ни свидетельства об их рождении.

Об этом OBOZREVATEL сказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины и пресс-секретарь Андрей Демченко. По его словам, харьковчанка не высказывала недовольства пограничникам на месте и после отказа в пересечении границы, оставила линию паспортного контроля.

"У гражданки Украины не было нотариального согласия отца своих двух несовершеннолетних детей на их вывоз за границу. Она пыталась объяснить пограничникам, что он, якобы является иностранцем. В таком случае нотариального согласия не требуют, однако этот факт должен быть подтвержден записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка. Такого документа женщина также не предоставила", – уточнил Демченко.

По его словам, получив отказ, она оставила линию паспортного контроля, а свое недовольство выразила позже. Судя по видео, которое же и опубликовала в понедельник, 17 мая, она вместе со своими детьми выбросила украинские паспорта на газон. Ее дети в этот момент сказали фразу "Украина, а иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу".

Демченко отметил, что пограничникам достаточно часто приходится выносить отказ в пересечении государственной границы гражданам Украины, которые выезжают за ее пределы. Это касается как взрослых лиц, так и несовершеннолетних, не достигших 16-го возраста.

"Бывает, родители ненадлежащим образом относятся к выезду детей за границу. Как правило, отсутствуют паспортные документы, которые дают право на ее пересечения. Но в основном отсутствует нотариальное согласие одного из родителей, если ребенок путешествует с одним из них", – уточнил Демченко.

По его словам, в прошлом году 1 000 детей не смогла пересечь границу на выезд из Украины именно из-за отсутствия у родителей нотариального согласия другого родителя. С начала 2021 года эта цифра составляет уже 380 случаев.

В пограничной службе попросили украинцев должным образом относиться к путешествиям и изучать условия пересечения границы не только тех стран, куда следуют, но и условия пересечения украинской границы.

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