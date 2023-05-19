Гвоздева послала украинцев, которые критикуют ее за танцы во время войны и разлуку с сыном: знает ли кто-то, сколько нам осталось?

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева не выдержала давление хейта и ответила украинцам, которые травят ее за публикации танцев во время войны и разлуку с сыном. Артистка послала всех, кто недоволен ее поведением, вслед за русским кораблем.

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Артистка заявила, что она – медийная личность, а не "кукла, которая должна отвечать стандартам". Соответствующий пост появился в ее Instagram-профиле (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Илона Гвоздева, как и многие знаменитости, сталкивается с непониманием и осуждением общества. Однако танцовщица решила ответить хейтерам одним постом, а не игнорировать нападки.

"Когда вы видите ж*пу в кадре, я вижу рабочий инструмент, потому что я танцовщица и спортивный тренер, поэтому в данном случае мое тело является результатом работы над собой в течение жизни. Когда вы говорите: "Не ко времени", знает ли кто-то из вас, сколько вообще нам осталось и что произойдет завтра?" – начала украинка.

Она добавила, что "пляски во время войны" – это ее профессиональная деятельность, которой звезда посвятила жизнь и благодаря чему помогает преодолевать стресс своим подопечным.

"Когда вы говорите: "Какая она мать", хочется вообще послать в ж*пу, потому что только мать знает, что лучше для ее детей. Когда каждый из вас – психолог со стажем в соцсетях, хочется сказать: "Что же вы не по профессии работаете, если такие умные? И где ваши результаты?" – спросила звезда.

Хореограф заявила, что ввела бы административную ответственность за "гадкие, бестолковые и противные комментарии", чтобы пользователи сети "включали мозги, а не воображение".

Как писал OBOZREVATEL, Гвоздеву упрекнули, что она плохая мать, потому что ей пришлось на время отдать своего 2,5-летнего сына Доминика маме. Почему так произошло – читайте по ссылке.

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