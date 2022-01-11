Грустная Alyona Alyona намекнула, что съезжает от своего парня

Украинская певица Alyona Alyona (Алёна Савраненко) намекнула, что уезжает от своего парня-рэпера под ником Yoxden. Артистка сняла пакеты с вещами перед дверью и написала, что приняла нелегкое решение. Stories сопровождались стикерами с лицом опечаленой девушки.

Подписчики сразу насторожились и поинтересовались у исполнительницы, действительно ли она уезжает от своего парня, с которым Елена жила на протяжении многих месяцев. Видео появилось в Instagram- stories певицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Alyona Alyona сняла десяток пакетов и различные коробки, которые выставлены во всех углах комнаты и перед дверьми.

Видео дня

"Уже завтра уезжаю. Это связано с нелегким решением", – написала она.

Поклонники исполнительницы поинтересовались, действительно ли она уезжает от своего любимого, на что она ответила, что "можно сказать и так".

Подозрения о том, что молодые люди не будут жить вместе, подтверждает также другая фраза звезды о том, что они все же будут видеться. Эти слова артистка подкрепила сердечком.

Напомним, что Алёна не очень любила жить с парнем, ведь для нее это было необычно и неудобно. В одном из интервью певица отмечала, что у нее много вещей, а у ее избранника небольшая квартира, поэтому им сложно.

Коротко о звезде:

Alyona Alyona (Алёна Савраненко) – украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке. Также была заведующей детсадом в селе Дерновка под Киевом. В детском саду проработала 4 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алёна в одном белье порадовала поклонников забавным видео. Певица станцовала перед любимым под романтическую композицию.