Alyona Alyona станцевала в белье со своим бойфрендом. Видео

Популярная украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona порадовала поклонников забавным роликом со своим бойфрендом. Певица в одном белье станцевала с тиктокером YOXDEN под новую романтическую песню "Будь зі мною".

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. "Хай увесь світ знає"", – коротко подписала певица кадры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, что Alyona Alyona будто читает реп, успевая при это жестикулировать. Она предстала перед камерой в одном белье и халате в леопардовый принт.

В этот момент за ее спиной прятался YOXDEN, который потом выскочил и смешно двигался с артисткой. Пара потанцевала, а в конце сделал поддержку.

Видео дня

Поклонники засыпали знаменитостей комплиментами.

"Вот это голос", "Счастья вам", "Вы крутые", "Как же ты красиво поешь", "Особенно эта песня в сердце", "Какая же вы классная, такой позитив", "Как всегда красивая", "Крутая пара", "Такие прикольные", "Вы классные", "Огонь", "Какие же вы котики", "Молодцы, супер", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – 30-летняя украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница родом из Капитановки (Кировоградская область). В 2020 году приняла участие в шоу "Танці з зірками". В 2021 году получила приз зрительских симпатий на премии Music Moves Europe Talent Awards. Строит отношения с музыкальным исполнителем, тиктокером YOXDEN (настоящее имя Денис).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Alyona Alyona выпустила новую песню "20 Тонн", которую посвятила хейтерам. Музыкальной работой артиста хотела показать, как возможно по-доброму относиться к плохим комментариям и неприятным мнениям.