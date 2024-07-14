Группа Ranie Cares наказала барабанщицу из-за скандального концерта Монатика с россиянами

Украинская группа Ranie Cares сообщила, что отказалась сотрудничать с барабанщицей Екатериной Багинской после ее участия с россиянином Максимом Галкиным в скандальном выступлении в Италии на свадьбе украинцев. На празднике она участвовала в команде певца Монатика.

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Вокалистка и основательница группы Renie Cares Ирина Панчук и саундпродюсер Александр Мусевич приняли решение отказаться от работы с Багинской, ведь, по их мнению, во время войны недопустимо стоять на одной сцене с россиянами и толерантно относиться к ним. Об этом они сообщили на своих страницах в Instagram в сториз.

Барабанщица дальше будет работать в команде Дмитрия Монатика, поэтому Ranie Cares вынужденно отказались от своего сотрудничества с музыканткой.

"Мы сразу пошли к Кате, спросить у нее, в чем вопрос, почему так произошло и почему она позволила себе играть на одном ивенте с Галкиным. На что она сказала, что узнала на саунд-чеке об этом и вообще даже не думала, что можно как-то отказаться, потому что она там исключительно музыкант и делает свою работу. У меня возникает другой вопрос, как букинг-менеджмент Монатика и сам Монатик вообще себе это позволяют. И чего они не предупреждают своих музыкантов, куда они едут и с кем они будут играть, потому что точно знают, кто там будет. Если они думают, что есть "хороший русский", то они могут спросить у любого военного, как выглядит "хороший русский". Как можно позволить себе откатать тур по Штатам в футболках Free Asov Defenders, а затем играть корпоратив с Галкиным? На русской вилле, несмотря на то, что там украинцы свою свадьбу делают. Они не могли этого не знать. Потому что я занимаюсь, например, букингом в Ranie Cares. И перед тем, как где-нибудь выступить, я уточняю все детали", – объяснил саундпродюсер Александр Мусевич.

Как он объясняет, неважно, что Галкин выучил украинский язык, пел на украинском, и, вероятно, имеет гражданство Израиля – россиянин будет россиянином всегда и при любых обстоятельствах.

"К сожалению, мы вынуждены сказать, что с сегодняшнего дня Катя прекращает свое участие в группе Ranie Cares как барабанщица. И, к сожалению, я тоже вынужден перестать с ней работать как саундпродюсер над проектом Drum Queen. Хотя я знаю, что Катя не хотела этого, не хотела сотрудничать с Россией. Она украинка, она любит свою страну, она до сих пор работает, не выезжает за границу на постоянное. Но это не нормально. И, к сожалению, мы не сможем дальше работать с Катей", – сообщил Мусевич.

Вокалистка Ranie Cares Ирина Панчук также написала об изменениях в группе в соцсетях:

"Мне трудно как-то сформулировать свое мнение, но надо минимально прокомментировать. Монатик недавно имел благотворительный тур по США и Канаде, где собирал деньги на ВСУ, но между тем через два дня после обстрела "Охматдета" и ряда других украинских городов заехал в Италию на корпоратив-свадьбу украинцев, которую вел Максим Галкин.

Для меня это удивительно, х*ево и недопустимо. Я не понимаю, почему подобные поступки до сих пор толеруют? Почему такие крупные влиятельные артисты позволяют себе, по сути, сотрудничество с россиянами, которые еще в 2014 году поддерживали аннексию Крыма и охотно там выступали на День России. Я понимаю четко, что это не самая большая проблема, если учитывать тот факт, что на государственном уровне сотрудничество с россиянами в промышленных сферах не контролируется. Но, мне кажется, что здесь работает накопительный эффект: постоянное закрывание глаз на такие маленькие прой*бы приводит к п*здецу на масштабных уровнях это не должно быть нормой. Скорее всего, после этой истории деятельность Монатика не изменится никак, но по крайней мере я буду честна сама с собой и, возможно, кто-нибудь из вас задумается о том, какие ценности руководят вашими поступками. Поскольку Екатерина Багинская продолжает свой путь в группе "Монатик", мы должны прекратить наше сотрудничество в группе Renie Cares".

Что Панчук, Мусевич отметили, что Максим Галкин в 2014 году после аннексии Крыма выступал там в поддержку россиян в День России и поддерживал оккупационный режим.

Что известно

Украинский певец Дмитрий Монатик попал в скандал из-за выступления на пышной свадьбе украинцев в Италии, где рядом с ним на озере Комо шутил и пел россиянин Максим Галкин. Как заявляет менеджмент артиста, он согласился, потому что свадьба пришлась на его выходной между благотворительными концертами в США и Канаде. По словам команды, Монатик не сказал ни слова на русском языке и песни исполнял в переводе или на языке оригинала – на украинском.

Как отметила журналистка Алина Доротюк, какое бы гражданство ни имел Галкин, он продолжает подчиняться российским законам и маркировать свои посты клеймом "иноагента".

Ранее OBOZ.UA писал, что за выступление на одной сцене с Монатиком Максима Галкина требуют наказать в России. Возмущенные украинскими песнями из уст ведущего россияне мигом бросились писать "доносы" и требовать наказания для звезды.

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