Гросу впервые поделилась деталями болезни, от которой лечилась в Индии, и показала ''подарок себе'' за пережитое

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно пережила сложную операцию и лечение в Индии, впервые раскрыла детали своей болезни. По словам звезды, проблемы со здоровьем у нее начались еще год назад.

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Своим путём к выздоровлению артистка поделилась в Instagram-stories. Как выяснилось, в подарок себе за пережитое Гросу приобрела щенка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В канун годовщины полномасштабного вторжения России певица, как и многие украинцы, вспомнила самые яркие моменты последнего года. Гросу показала видео из больницы, где очутилась год назад под капельницей.

"Начался мой личный год ада", – написала она.

Звезда ходила на УЗИ и готовилась к операции, которая длилась три с половиной часа. Чтобы улучшить эмоциональное состояние, Гросу приобрела щенка, которого назвала Джерри.

Когда худшее было позади, певица отправилась в Америку, чтобы начать обучение актерскому мастерству, однако ее самочувствие ухудшилось. Алине Гросу пришлось 20 часов лететь в Индию и продолжить лечение.

"В Индии у меня давление 85 на 48. Что это за жесть была. Не знаю, чем они меня там пичкали, но в конце концов отпустили домой здоровую: психологически и физически", – вспомнила исполнительница.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алина Гросу разошлась с российским актером Романом Полянским. Он уже вернулся в Москву.

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