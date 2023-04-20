Гросу ответила, общается ли с бывшим мужем-россиянином, и рассказала о нынешних отношениях

Популярная украинская певица Алина Гросу имела два громких романа с россиянами. Первый мужчина – московский бизнесмен Александр Комков – летом 2019 года стал законным супругом артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась. Со вторым избранником, российским актером Романом Полянским, исполнительница порвала после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Гросу ответила, поддерживает ли связь с эксами.

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Этот вопрос волновал поклонников звезды, поэтому они решили его задать ей в соцсетях. Гросу разместила все ответы в InstaStories.

Что касается Комкова, то сейчас неизвестно, остается он в России или покинул страну-агрессора. Впрочем, и сама Гросу не может ответить на этот вопрос, ведь, как заверила она сама, вообще не общается с бывшим мужем. Однако ей известно, что у бизнесмена есть новая семья.

"У бывшего мужа (Боже, это было где-то четыре года назад) давно уже новая семья. Я ни разу с тех пор с ним не контактировала", – заверила знаменитость.

Ну а о разрыве с Полянским последний год ходило немало слухов. Фанаты предполагали, что актер и певица больше не вместе, но ни Гросу, ни россиянин не делали заявлений на эту тему.

Сейчас же артистка рассказывает, что ни с кем не встречается.

"После Полянского парня не было. Парнями не интересуюсь. Теперь только мужчина заинтересует", – с юмором отреагировала певица.

Напомним, Гросу и Полянский встречалась до начала полномасштабной войны. В апреле 2022 года актер был пристыжен за молчание. Украинская актриса Наталья Денисенко заявила, что ему не место в независимом государстве. Тогда исполнительница намекнула, что бойфренд не может говорить правду, но поклонники уже заподозрили, что пара разошлась из-за позиции россиянина.

В скандал вмешался украинский певец Павел Зибров, вступившийся за Полянского. Он заверил, что виделся с ним в Черновцах и назвал его "патриотом Украины". Однако уже позже актер был замечен в Москве.

Как писал OBOZREVATEL, только в конце февраля этого года Гросу подтвердила, что рассталась с россиянином. Раньше она избегала этой темы и лишь намекала на проблемы в личной жизни.

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