Григорий и Кристина Решетники показали эксклюзивное видео со своей свадьбы

10 октября звездные супруги Григория и Кристины Решетников праздновали 13-ю годовщину брака. По случаю этого пара поделилась эксклюзивным роликом со дня свадьбы.

Об этом стало известно из Instagram телеведущего. Тринадцать лет тому назад Решетники выбрали символическую дату для создания семьи – 10.10.2010.

Видео, которым поделились звезды, это фрагмент репортажа ТСН, поймавший молодоженов в тот же день (чтобы увидеть, доскролльте до конца страницы). Решетники заручились в Ивано-Франковске, откуда родом Кристина. На ролике худенький Григорий и красивая, как принцесса, его новоиспеченная жена радостно дают комментарий службе новостей. Как пишет Караван UA, свадьба была рассчитана на 150 человек, а температура на улице едва достигала отметки в 10 градусов тепла.

Видео дня

Праздновала молодежь тогда до 6 часов утра, перед этим бодрствуя сутки. Григорий вообще чуть не променял свою свадьбу на сладкий сон, вспоминает его жена. Об этом она узнала только на следующий день, потому что в то утро, позвонив жениху, тот заверил, что выезжает и готов на все 100 процентов.

По словам Кристины Решетник, они как раз хотели обвенчаться в воскресенье, а потом увидели, что на этот день приходится такая хорошая дата. "Еще и ресторан был свободен, поэтому мы решили, что десять-десять – это наше число", – добавил муж.

В комментариях подписчики радостно поздравили супругов. Многие были восхищены красотой молодоженов, в частности очарованием Кристины и формой Григория. "Худенький, а голос Гришин и хороший чистый украинский язык еще тогда", – написала одна из пользователей соцсети. "Приветствую вас, дорогие! PS Христюня не изменилась", – прокомментировала другая. Телеведущий тоже не заставил себя ждать с комментарием и написал: "Я тогда полгода не ел – все деньги пошли на свадьбу", что, смеясь, подтвердила его жена.

Григорий Решетник также поделился фотографией, которую подписал, адресуя жене, что за 13 лет вместе официально "Люблю тебя сильно, а я тебя сильнее". Кристина призналась, что на самом деле пара познакомилась еще в 2008 году. Когда она впервые увидела будущего мужа, она почувствовала, что это любовь с первого взгляда. С момента первого свидания они не расставались ни на день.

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