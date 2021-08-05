Грег Чапкис трогательно поздравил свою американскую жену с юбилеем. Фото

Сын легендарного хореографа Григория Чапкиса – Грег – проживающий в США, душевно поздравил свою жену с юбилеем. Танцор опубликовал несколько снимков, на которых показал свою супругу Эмбер.

Соответствующие фото он опубликовал на странице в Instagram. Грег написал: "С юбилеем, любимая. Я самый удачливый человек на планете".

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Грег разместил серию снимков, на которых позирует с Эмбер. Кроме того, на некоторых кадрах он показал супругу вместе с сыновьями.

Поклонники знаменитой пары засыпали влюбленных комплиментами и поздравлениями.

"С юбилеем", "Любим вас, ребята", "Поздравляем с юбилеем самую симпатичную пару!", "Красивые. Поздравляем. Любви и добра", "Вы никогда не стареете, красивая", "Поздравляю с юбилеем королеву Чапкис", – пишут в сети.

К слову, Грег Чапкис в браке с возлюбленной уже более 20 лет. Они вместе воспитывают двоих детей — 12-летнего Николая и пятилетнего Максима.

42-летний наследник Григория Николаевича – Грег – основал собственную школу танцев Chapkis Dance. Его супруга помогает Грегу развивать танцевальную школу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что младший Чапкис обратился к своим подписчикам после похорон отца. Он поблагодарил всех за поддержку в этот тяжелый период для всей его семьи.