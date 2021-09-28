Говорили об экологии, а летают на частном самолете: принц Гарри и Меган Маркл попали в новый скандал

Герцоги Сассекские Принц Гарри и Меган Маркл недавно вернулись из Нью-Йорка, где приняли участие в Global Citizen Live с речью об экологии. После своего выступления они улетели на частном самолете, который потребляет много топлива, что противоречит их призыву соблюдать экологические законы.

Королевский эксперт Пенни Джунор посчитала их поступок неразумным и по его словам, факт "полета на частном самолете" не пойдет им на пользу имиджа, пишет издание OK. "Это полностью запутывает их климатическое послание. Они стреляют себе в ногу, летая частным самолетом", – сказала Пенни.

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Отмечается, что полет в один конец выбрасывает 17 тонн углерода в атмосферу, что больше чем средний след жителей Великобритании за год – 12,7 тонны.

"Я не понимаю, почему они ведут себя как суперзвезды. Его брат, принц Уильям, пользуется регулярными рейсами. Считаю, что это лицемерие. Уверена, что рейсов было много", — добавила Пенни.

К слову, герцоги постоянно настаивали на использовании частных самолетов, несмотря на то, что призывают делать земной шар "чище и зеленее".

В прошлом году принц Гарри заявлял, что "природа – наша жизненная сила". А в интервью с Опрой Уинфри говорил: "довольно удручающе от того, что страны либо горят, либо под водой".

Отметим, что принц Гарри выбирает частный самолет и ссылается на безопасность семьи.

Напомним:

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Меган Маркл для мероприятия в Нью-Йорке надела элегантный образ, который дополнила аксессуарами в честь ее покойной свекрови принцессы Дианы.