'Говорили, что Ступка – предатель': семья почившего актера предположила, что бы он делал во время войны, и рассказала о врагах звезды

Легендарный украинский актер Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года после продолжительной болезни на семьдесят первом году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ на фоне последствий онкологии. В канун дня рождения культового артиста, которое он мог бы отпраздновать 27 августа, его семья дала большое интервью, где вспомнила звезду.

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В частности, они предположили, как Ступка пережил бы нападение России, что бы делал во время войны, и рассказали о недругах актера. С близкими знаменитости поговорил ведущий Алексей Сухавнов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Богдан Ступка не дожил до Революции Достоинства, вторжения России в Донбасс, аннексии Крыма и полномасштабной войны. Однако он был со своим народом во время Оранжевой Революции. Артист тогда отправился на гастроли в Беларусь, где рассказывал соседям о проевропейской борьбе украинцев.

За это его окрестили "предателем". Алексей Суханов поинтересовался у невестки актера, хотел ли он бы "достучаться" до россиян, а она в ответ рассказала красноречивую историю.

"В 2004 году, когда была Оранжевая Революция, они 19 числа пошли голосовать и уехали на гастроли в Беларусь. Тогда же никто еще ничего не знал. Они очень долго были отрезаны, не могли понять, и это было сложно, потому что подняли бучу о том, что Ступка – предатель. А что они делали? Это сейчас наши выехали, мы же их предателями не называем. В тот момент они об этом говорили, о том, что происходит в стране, что за Майдан", – рассказала невестка звезды.

По ее словам, актер популяризировал проблему за границей уже тогда, потому и сейчас, вероятно, занимался бы этим. Также собеседница ведущего заверила, что Богдан Ступка никогда не простил бы россиянам войны.

"Он бы боролся против этого. И словом, и делом. Но его нет", – добавила невестка актера.

Вдова легендарного артиста Лариса рассказала, что у звезды были враги, но добавила, что "без них неинтересно жить".

"У всех враги. Завистники были, но я их всех знаю. Я всех простила. При жизни то, что он пережил в театре... Он не был жестким, он был мягким. Всегда извинялся, когда ему говорили, что он обидел кого-то из министерства, вызвали. Он говорил, вы меня извините", – рассказала Лариса Семеновна.

Ранее OBOZREVATEL писал о невероятной истории любви Богдана Ступки со своей женой, длившейся более 45 лет. Юные влюбленные познакомились во Львове, и это не было любвью с первого взгляда.

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