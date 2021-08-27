Богдану Ступке могло бы исполниться 80: что известно о женщине, с которой он прожил 45 лет в браке

Легендарному украинскому актеру театра и кино Богдану Ступке в этом году, 27 августа, могло бы исполниться 80 лет. Он отличался постоянством не только в своей театральной карьере, но и в личной жизни. Всю жизнь знаменитость оставался верен одной женщине.

Избранницей актера стала балерина и хореограф Лариса Семеновна Ступка. OBOZREVATEL расскажет историю любви супругов подробнее (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Богдан и Лариса познакомились во Львове. На тот момент он был обычным солдатом, а она – выпускницей хореографического училища Баку. Девушка сразу понравилась Богдану. Однако он понимал, что ему придется побороться за свою любовь, ведь юная балерина не была лишена мужского внимания.

Видео дня

Лариса тоже стала внимательнее приглядываться к будущей звезде, хоть изначально у нее не было симпатии к Ступке.

Но судьба сводила Ларису и Богдана на различных мероприятиях и на репетициях в театре. Вначале молодые люди просто общались, никто из них не решался начать романтические отношения.

Только спустя некоторое время будущие супруги поняли, что у них много общего. Вскоре они уже не могли жить друг без друга.

В 1967 году влюбленные связали себя узами брака и больше никогда не расставались. Артист в своих интервью неоднократно признавался в том, что он однолюб.

Вместе супруги прожили сорок пять лет, немного не дожив до "золотой свадьбы". Жена оставалась с Богданом до самой его смерти.

В браке у пары родился сын Остап, который пошел по стопам отца и также связал свою жизнь с актерским мастерством. У Богдана Ступки еще есть 3 внуков.

Коротко о знаменитости:

Богдан Ступка исполнил около 100 ролей в кино и более 50 на театральной сцене. Он стал символом украинской нации, дал мощный импульс для развития украинской культуры. Ступка был одним из главных артистов последнего десятилетия на постсоветском пространстве.

За свою кинокарьеру актер был удостоен около 15 кинонаград и призов, включая "Нику" и три "Золотых орла". Перевоплощение в старика Блинова в военной драме "Свои" сделало его известным не только в Украине, но и за ее пределами.

Европейская киноакадемия после этой роли выдвинула его на получение своей знаменитой премии, но тогда, в 2004 году, на церемонии вручения актер проиграл испанцу Х. Бардему. Мировую славу окончательно закрепил образ Константы в польской ленте К. Занусси "Сердце на ладони".

Также OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые знаковые слова Богдана Ступки про жизнь, творчество и украинцев.