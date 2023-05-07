Гослинг посетил кофейню поклонницы, а Эминем лично встретился с тяжелобольным: 5 знаменитостей, осуществивших мечты своих фанатов

Знаменитостям часто удается пройти "огонь" и "воду": они преодолевают трудности, проявляя силу характера, смелость и стойкость. А вот "медные трубы" (испытание славой) выдерживают далеко не все.

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Пока одни звезды, как Рианна, Джастин Бибер или Мадонна, поднявшись на вершину, игнорируют фанатов или хамят им, другие наоборот – находят в своих насыщенных графиках время, чтобы встретиться с поклонниками и осуществить их мечты. О таких случаях читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Селена Гомес

В 2016 году американская актриса, певица, модель и продюсер Селена Гомес сделала сюрприз Софи Сандерс. Она приехала к своей фанатке домой, в Сидней (Австралия). Девушка думала, что выиграла возможность снять видео, которое ведущие с местной радиостанции Kiis передадут знаменитости. Но прямо во время записи песни "Kill Em With Kindness" к Сандерс незаметно подкралась Селена. "Я не могу поверить, что это произошло. Я не могу поверить, что она нашла время, чтобы прийти ко мне", – сказала Софи.

2. Тейлор Свифт

Американская исполнительница Тейлор Свифт помогла фанату сделать сюрприз для его девушки. Энтони и Стефани познакомились на концерте певицы в рамках тура Red Tour и довольно быстро начали встречаться. Через 5 лет парень написал знаменитости, что хочет попросить руку и сердце своей девушки. Далее привел любимую на фан-встречу, где сделал предложение и услышал восторженное "да". Свифт поздравила пару с новым этапом в жизни.

3. Райан Гослинг

Как-то владелица кафе Grinder Coffee Gerrard (Торонто) устроила акцию, чтобы встретиться со своим кумиром. Она поставила в заведении картонную фигуру канадского киноактера Райана Гослинга, с которой 10 дней подряд фотографировались посетители, и выкладывали фото в сети с хештегом #ryanneedsgrinder ("Райану нужна Гриндер"). Некоторые даже писали знаменитости в соцсетях, где находится кафе. И это сработало. Кинозвезда пришел к фанатке, выпил кофе и пообщался с ней. Во время разговора он признался, что прийти его уговорила мама, которой понравился креатив женщины.

4. Бейонсе

В начале 2014 года американская певица, продюсер, актриса и танцовщица Бейонсе выступала в Бирмингеме. Когда она увидела в зале девушку, у которой был праздничный бейдж с именем, приостановила концерт. "Я вижу у тебя значок, где указано, что ты – именинница. Как тебя зовут?" – спросила со сцены знаменитость 22-летнюю Шехназ Кан, после чего спела "Happy Birthday".

5. Эминем

17-летний Гейдж Гармо страдал от редкой неизлечимой болезни (рак костей). Когда врачи сообщили, что ему осталось жить считанные дни, друзья и близкие решили развернуть в Twitter акцию #GetGageGarmoToMeetEminem ("Познакомьте Гейджа Гармо с Эминемом"). Вскоре об этом узнал рэпер Эминем и приехал к юноше, с которым пообщался около часа. На следующий день Гейджа не стало.

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