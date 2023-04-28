Нервные тики, расстройство восприятия лиц и не только: 5 звезд, страдающих неизлечимыми болезнями

Звезды Голливуда яркими образами и харизматичным поведением приковывают к себе взгляды. Но мало кто знает, что за улыбками некоторые из них скрывают волнения, связанные с неизлечимыми болезнями.

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Несмотря на сложности, эти герои продолжают открывать новые горизонты в кинематографе и музыке. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Джастин Бибер

Канадский певец, автор песен и актер Джастин Бибер борется с болезнью Лайма. Это инфекционное заболевание, которое передается человеку с укусом зараженного клеща. Характеризуется преимущественно поражением кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. У Джастина это стало причиной хронической усталости, сыпи на лице и теле. Кроме того, ухудшилась работа мозга.

2. Билли Айлиш

Американская певица и автор песен Билли Айлиш с детства страдает синдромом Туретта. Это болезнь нервной системы, которая проявляется в виде непроизвольных движений на лице. Их невозможно контролировать. Вот почему у звезды иногда заметна странная игра мимики.

3. Брэд Питт

У американского киноактера и продюсера Брэда Питта диагностировали болезнь, которая не опасна для жизни, но точно дискомфортная. У него прозопагнозия – заболевание мозга, не позволяющее запоминать лица людей. Брэд в одном из интервью признался, что порой ему бывает трудно узнавать других, и он беспокоится, ведь некоторые считают его слишком "отстраненным, недоступным и поглощенным своими мыслями".

4. Майкл Джей Фокс

Канадский и американский актер, писатель, продюсер и режиссер Майкл Джей Фокс снискал мировую славу за исполнение роли Марти МакФлая в фантастической трилогии "Назад в будущее". В 29 лет у него диагностировали болезнь Паркинсона, которая постепенно приводит к деградации разума, влечет за собой депрессивное состояние, проблемы со сном и памятью. Несмотря на трудности, Майкл все же нашел в себе силы, чтобы периодически сниматься в кино и появляться на телевидении. Он также основал фонд, который финансирует исследования паркинсонизма и других неизлечимых заболеваний.

5. Селена Гомес

Американская актриса, певица, дизайнер, модель и продюсер Селена Гомес знает, что означает борьба за жизнь. В 2015 году у нее диагностировали волчанку (болезнь Либмана-Сакса). Это заболевание соединительной ткани, что проявляется поражением ряда органов и систем. На фоне болезни у Селены начали возникать психические атаки и развилась депрессия. Позже она перенесла трансплантацию почки. Несмотря на болезнь, артистка продолжила заниматься музыкой, актерством и благотворительными проектами.

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