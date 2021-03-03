Горбачев, Елизавета II и другие лидеры-долгожители, которые перешагнули 80-летний рубеж

Дожить до ста – мечта многих людей, однако не всем удается преодолеть черту даже в 80 лет.

Среди мировых лидеров, которые дольше всех занимаются политикой, – и президенты стран, и главы правительств, и те, кто успел побывать в обеих ипостасях. OBOZREVATEL решил собрать самых известных политических долгожителей мира.

Джимми Картер, 96 лет

Джимми Картер, 39-й президент США, побил рекорд долголетия среди всех американских президентов. Он руководил страной с 1977 по 1981 годы. Также Джимми Картер – рекордсмен среди американских президентов по продолжительности активной политической и общественной деятельности после ухода из Белого дома. До 2012 года этот рекорд принадлежал 31-му президенту Герберту Гуверу, дожившему до 90 лет и скончавшемуся в 1964 году.

Елизавета II, 94 года

Британская королева Елизавета II взошла на престол в 1952 году. На протяжении почти 70 лет она выполняет королевские обязанности в соответствии с британской традицией парламентарной монархии. При этом королева практически не оказывает влияния на управление страной. В ее обязанности входит прием иностранных послов, посещение различных стран с дипломатическими визитами, вручение наград, посвящение в рыцари и прочее.

Михаил Горбачев, 90 лет

Михаилу Горбачеву 2 марта исполнилось 90 лет. Он стал самым долгоживущим главой России со времен Рюрика. С 1985 года Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС. Годы его правления в истории ассоциируются с перестройкой и реформами, которые изменили управление Советским Союзом и привели к завершению холодной войны. Также Горбачев стал первым и единственным президентом СССР в 1990 году, однако задержался на этой должности всего год из-за распада Союза. В 1996 году бывший генсек попытался вернуться в политику и даже баллотировался в президенты, но за него отдали голоса лишь 0,51% избирателей.

Поль Бийя, 88 лет

На первом месте среди политических долгожителей Африки – президент Камеруна. Он правит страной уже более 45 лет. Кроме того, с 25 июля 2019 года Поль Бийя является самым пожилым действующим президентом в мире после смерти президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси. Бийя переизбирался на пост главы государства семь раз: в 1984, 1988, 1992, 1997, 2004, 2011 и 2018 годах.

Нурсултан Назарбаев, 80 лет

Нурсултан Назарбаев – советский и казахстанский государственный и политический деятель, экс-президент Казахской ССР. Он стал первым президентом Республики Казахстан в 1990 году и был на этой должности вплоть до 20 марта 2019 года. Сейчас 80-летний Назарбаев продолжает свою политическую деятельность, занимает должность члена Конституционного совета Казахстана и часто фигурирует в местных новостях как лидер мнений.

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