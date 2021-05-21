Гонгадзе исполнилось бы 52: как и где сейчас живет семья убитого журналиста

В пятницу, 21 мая, именитому украинскому журналисту Георгию Гонгадзе могло бы исполниться 52 года. Так, 16 сентября 2000 года он ушел с работы и домой уже не вернулся.

На момент гибели Гонгадзе был 31 год, у него была семья: молодая супруга Мирослава и трехлетние дочери-близнецы Нана и Соломия. OBOZREVATEL предлагает узнать как сейчас живут близкие Георгия и что о них известно (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Спустя год после гибели Георгия Гонгадзе, в 2001 году, его вдова вместе с дочерьми переехали в США. Девочки провели детство в Вашингтоне. После окончания средней школы они поступили в престижные вузы: Соломия отправилась учиться в Великобританию, а Нана осталась в Вашингтоне.

Примечательно, что Соломия выбрала для себя политическое направление – она поступила в Лондонскую школу экономики и политических наук. Благодаря активной общественной деятельности и участию в социально-значимых проектах, девушка вошла в топ-100 самых перспективных студентов Британии. Обучение она продолжила на магистратуре в Королевском колледже в Лондоне.

Еще одна дочь Гонгадзе – Нана – изучает историю искусств в Американском гуманитарном университете Вашингтона. Также девушка работает PR-специалистом в крупной медиакомпании в США.

Что касается жены Георгия: спустя 21 год после трагедии Мирослава продолжает строить успешную карьеру журналиста в США, занимается спортом и много путешествует. В день рождения мужа она опубликовала пост на личной странице в Facebook, в котором отметила, что "ее душа до сих пор не находит покоя".

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее вдова трагически Мирослава рассказала, как жила после смерти супруга и почему уехала из Украины в США.