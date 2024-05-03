'Голубка мира' Ивлеева призналась в преступлениях против Украины: тайно финансировала оккупантов и ездила на Донбасс

После всероссийского скандала вокруг "голой вечеринки" в Москве со слезливыми оправданиями и признаниями в поддержке геноцида украинцев вышла в эфир организатор вакханалии – российская ведущая Настя Ивлеева. Чтобы хоть как-то вымолить прощение у "патриотов" РФ и Кремля, путинистка на фоне иконы нагло лгала о "восстановлении" оккупированного Мариуполя, рассказывала о поездке на оккупированную часть Донбасса и о помощи террористам.

Соответствующие заявления прозвучали в интервью пропагандисту, куда ведущая пришла рассказывать, чем для нее обернулась скандальная вечеринка.

Ивлеева, которой недавно исполнилось 33 года, организовала себе "подарок" – индивидуальную поездку в Донецкую область без камер и огласки в СМИ. Мол, так она хотела "сложить собственное мнение" о регионе и пообщаться с его жителями.

Пропагандистка побывала во временно захваченном и многострадальном Мариуполе, где погибли тысячи мирных людей. Однако это не вызвало у нее шок, ведь на месте руин РФ возвела несколько фасадов и наспех построенных многоэтажек для россиян, называющих кражу чужой недвижимости "выгодной инвестицией".

"Когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается, и это уникальное зрелище, как из руин рождается новая жизнь", – заявила россиянка, не вспомнив, кто разрушил цветущий украинский город.

Также артистка, которая 24 февраля 2022 года призвала к миру, а после судебных разбирательств удалила все посты в соцсетях, призналась, что нагло лгала. Пока ее считали "аполитической" и "антивоенной" звездой, Ивлеева зарабатывала на доверчивых зрителях, а деньги отправляла прямо на фронт для финансирования боевых действий.

В новом интервью она призналась, что делала это еще до скандальной вечеринки и будет делать дальше.

Всю эту тираду, за которую россиянке придется поплатиться по меньшей мере репутацией в мире, Ивлеева закончила словами, что "любой нормальный человек выступает против войны".

Ранее OBOZ.UA раскрыл эксклюзивные подробности "голой вечеринки", имя настоящей виновницы и при чем здесь Кремль.

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