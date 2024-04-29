"Оккупанты распродают Мариуполь по камешку": что творят россияне в захваченном украинском городе

После жесточайших российских обстрелов и бомбардировок в Мариуполе было повреждено или разрушено до 90% многоэтажных жилых домов. Большинство выживших и оставшихся в городе жителей перебивались как могли, поверив обещаниям оккупантов обеспечить их новым жильем, однако все получилось совсем не так. Более того, даже уцелевшие квартиры сейчас массово переоформляют на россиян.

Подробнее о том, что сегодня происходит в оккупированном Мариуполе, читайте в материале OBOZ.UA.

Циничная схема

Иллюзия законности – так в двух словах можно описать то, что пытаются "сообразить" российские оккупанты на захваченных территориях Украины. И яркий пример этого – Мариуполь. Город, в котором до сих пор неизвестно точное число убитых местных жителей, а массовые захоронениях находят даже спустя два года оккупации.

Выжившим под бомбардировками мариупольцам оккупационная власть обещала золотые горы: как минимум – новое жилье. Но как всегда "кинула".

"Новая власть" объявила о создании реестра так называемого бесхозного жилья. Владельцы домов и квартир из составленного списка должны в 30-дневный срок явиться с оригиналами документов в оккупационную администрацию. А если они этого не сделают, то жилье "национализируют". В него могут кого-то заселить, переоформить или продать.

И эта схема стала рабочей с первых дней. Дело в том, что находящиеся за сотни, а то и тысячи километров люди не могли так быстро попасть в Мариуполь в силу разных причин, в том числе из-за фильтрации на территории РФ. У некоторых не было оригиналов документов, так как они были уничтожены во время российских обстрелов. А часть мариупольцев, переживших ад, вырвавшись из него, конечно же не собирались возвращаться. Этим и воспользовались оккупанты.

"По этой схеме сразу же отжали уцелевшие квартиры в хороших домах Мариуполя. В основном в первой волне они были переоформлены на родственников российских военных и сотрудников спецслужб. Таким образом оккупанты, не потратив ни копейки, обзавелись "лишней" недвижимостью у моря, а местные жители лишились своих квартир", – говорит собеседник OBOZ.UA в разведке.

Продажа для избранных

Продать свое жилье в оккупированном Мариуполе тоже непросто. После оккупации все сделки тут проходят по российскому законодательству. Соответственно, нужно иметь паспорт страны-агрессора, а затем внести жилье в российский реестр.

Есть одна лазейка: можно сделать доверенность на человека, имеющего российское гражданство, однако это не гарантия. В большинстве случаев ничего не получается – местные "чиновники" отказывают в проведении сделки и требуют, чтобы владельцы жилья явились лично. В итоге – замкнутый круг.

Тем не менее рынок жилья в Мариуполе сейчас переживает бум, и на продажу выставлено много квартир. Большинство – как раз уже от новых "хозяев". В социальных сетях новые "владельцы" этим цинично хвастаются.

"Я не знаю, кто были прошлыми владельцами. Они числятся, как "неустановленные", – пишет один из россиян.

Новый поворот

После оккупации Мариуполь начали ускоренно отстраивать – российские компании бросились возводить новые дома на месте снесенных. Но, конечно же, не для того, чтобы поселить в них местных жителей, а на продажу.

Как бы ни было парадоксально, но факт: в основном квартиры покупают приезжие "из большой России", называя это "отличной инвестицией" – учитывая, что российские власти ввели специальную льготную ипотеку под 2% на новое жилье, которым застраивают Мариуполь.

А 22 апреля министерство финансов РФ сообщило, что теперь определенная категория лиц может приобрести квартиру уже на вторичном рынке по ставке 2%. Это непосредственно военнослужащие оккупационной армии, а также лица, осуществляющие свою деятельность в "отдельных федеральных органах власти, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте" на захваченных территориях.

Что касается подавляющего большинства местных жителей, то об ипотеке они могут только мечтать. Они не могут получить одобрение у банков, так как большинство их официально никак в Мариуполе не оформлены, да и нет в городе работы с достойной зарплатой. Например, строители – это поголовно сотрудники российских компаний или гастарбайтеры из Центральной Азии. Но последние также в основном работают за "черный нал".

"Потешные бунты"

Тем временем жители Мариуполя, поверившие обещаниям российских оккупантов, продолжают выходить на митинги. Демонстрируют плакаты, на которых пишут адреса домов, где они раньше жили и должны были получить новое жилье. Но этого так и не произошло.

"Власть" сделала процедуру настолько хитрой и запутанной, чтобы тянуть время. В итоге мариупольцы так ничего и не смогли добиться", – рассказала OBOZ.UA жительница Мариуполя Елена, которая покинула город.

По ее словам, подавляющее большинство митингующих – пожилые люди, маргиналы, которые встали на сторону оккупантов, и все они теперь в шоке от происходящего.

"Они всем рассказывали, что придет Россия и все будет хорошо. Теперь на себе испытали, стоило ли верить обещаниям захватчиков. А те смеются над этими митингами, называют их потешными бунтами. Тем временем оккупанты распродают Мариуполь по камешку", – говорит она.

Что касается аренды в Мариуполе, то цены сейчас тут просто космические – выше киевских. Например, убитую однушку в панельном девятиэтажном доме (малосемейка) в 21-м микрорайоне предлагают арендовать за 10 тысяч гривен. А двухкомнатную в Центральном районе (площадью 48 кв. м.) – за 20 тыс. грн.

Есть и более "элитные" предложения: например, трешка в Приморском районе площадью в 150 квадратов с евроремонтом уже обойдется в 90 тыс. грн ежемесячно.

Местные жители, конечно, по таким ценам арендовать жилье попросту не могут, это рассчитано исключительно на россиян. Тут все по принципу: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.