'Голос країни. Перезавантаження': дата прем'єри, де дивитися і хто із зірок з'явиться на кастингах

У неділю, 24 січня, на телеканалі "1+1" о 21:00 відбудеться прем'єра 11 сезону проєкту "Голос країни". У шоу з'явиться багато відомих українських знаменитостей, таких як чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк, Надія Мейхер і багато інших.

Зазначимо, що суддями проєкту стали Надя Дорофєєва, MONATIK, Олег Винник і Тіна Кароль. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі телеканалу (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, на "сліпих прослуховуваннях" заспівають фанат шоу з Китаю і навіть вокаліст із Марокко.

Крім того, суддів вразить своїм співом одеситка Ірина Єбралідзе, яка з дитинства дружить з українською виконавицею Мішель Андраде.

Також на шоу прийдуть і досвідчені зірки. На сцену вийдуть Надія Мейхер і заслужений артист України і чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк.

Варто зауважити, що на глядачів чекає сенсаційне повернення на велику сцену відомого дуету, поставленого на паузу.

Ведучими нового сезону проєкту "Голос країни" стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Нагадаємо, "Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.

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