'Голос країни-11': где смотреть тринадцатый выпуск

В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" в 21:00 покажут 13 выпуск нового сезона вокального талант-шоу "Голос країни-11". Зрители и тренеры выберут по одному участнику из команды, которые будут бороться за победу в суперфинале шоу.

Впервые в истории "Голосу країни" прямой эфир будет посвящен украинским хитам. Участникам представится шанс спеть в дуэте с известными украинскими исполнителями. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет все подробности.

Так, за право стать главным вокалистом страны будет бороться команда Нади Дорофеевой. Сергей Лазановский, которого в шоу вернули зрители выступит с певцом и экс-тренером "Голосу країни" Сергеем Бабкиным. Выйдет на сцену и эпатажный певец Илья Николаенко.

Певец Сергей Нейчев из команды Олега Винника споет дуэтом с Александром Пономаревым, а Галина Курышко – с певицей Евгенией Власовой.

Выйдет на сцену и команда Тины Кароль. Юлию Тимочко поддержит на сцене группа KAZKA, а Екатерина Гладий споет с лидером группы "Друга ріка" Валерием Харчишиным.

Тема Паучек из команды MONATIK исполнит хит совместно с Гайтаной, а певица KOLA, выступит с группой The Hardkiss.

К тому же, участникам представится шанс исполнить совместную песню со своим тренером. Прямой эфир состоится без зрителей и с соблюдением всех карантинных норм.

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