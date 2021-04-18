Дорофеева презентовала новый хит на сцене 'Голосу країни-11'. Видео

В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" известная певица Надя Дорофеева представила публике свою новую песню под названием "Зависимость". Она исполнила хит на легендарной сцене.

Зрители и другие звездные судьи восхитились композицией. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, знаменитость презентовала трек о любви, которая "может исцелять и даже сделать зависимым". По словам Дорофеевой, любовь может быть разной, но "когда она умирает – нужно найти в себе силы отпустить".

На сцене звезда появилась в белоснежном образе – брюках и топе с длинным рукавом, а дополнила лук черными ботинками на грубой подошве.

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" известный певец MONATIK и полуфиналисты его команды Тема Паучек и KOLA выступили с песней "Мріяти не шкідливо".