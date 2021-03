"Голос країни-11": все подробности седьмого выпуска

В воскресенье, 7 марта, на телеканале "1+1" стартовал седьмой выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11". Так, это последний день "слепых прослушиваний", в котором все тренеры сформируют свои команды.

На сцену выйдут участники, которые продемонстрируют незабываемые выступления. OBOZREVATEL следит за событиями на шоу и рассказывает все подробности.

Первой участницей седьмого выпуска стала Анна Васильева. Девушка всю жизнь мечтала о большой сцене и очень волновалась перед своим выступлением. Она исполнила песню "Если ты когда-нибудь меня простишь". К сожалению, судьи не повернулись к участнице.

Затем на сцену проекта вышел Сергей Лазановский. Парень признался, что любовь к музыке привила ему мама. Он исполнил песню You Are The Reason и покорил судей своим выступлением. В результате участник выбрал команду Нади Дорофеевой.

Напомним, что судейские кресла в 11 сезоне музыкального шоу "Голос країни" заняли Тина Кароль, Надя Дорофеева, Олег Винник и MONATIK. Ведущие проекта – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Как сообщал OBOZREVATEL: