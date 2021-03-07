"Голос країни-11": все подробности седьмого выпуска
В воскресенье, 7 марта, на телеканале "1+1" стартовал седьмой выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11". Так, это последний день "слепых прослушиваний", в котором все тренеры сформируют свои команды.
На сцену выйдут участники, которые продемонстрируют незабываемые выступления. OBOZREVATEL следит за событиями на шоу и рассказывает все подробности.
Первой участницей седьмого выпуска стала Анна Васильева. Девушка всю жизнь мечтала о большой сцене и очень волновалась перед своим выступлением. Она исполнила песню "Если ты когда-нибудь меня простишь". К сожалению, судьи не повернулись к участнице.
Затем на сцену проекта вышел Сергей Лазановский. Парень признался, что любовь к музыке привила ему мама. Он исполнил песню You Are The Reason и покорил судей своим выступлением. В результате участник выбрал команду Нади Дорофеевой.
Напомним, что судейские кресла в 11 сезоне музыкального шоу "Голос країни" заняли Тина Кароль, Надя Дорофеева, Олег Винник и MONATIK. Ведущие проекта – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее на проекте выступила легендарная группа "Алиби". Сестры Анна и Алина Завальские удивили и покорили судей своим пением, исполнив еврейскую песню "Чирибим-чирибом".
Также на шоу выступил 65-летний Владимир Каверин – моряк, который пел украинские песни в разных уголках земного шара.
В пятом выпуске популярного шоу "Голос країни-11" на сцене появилась ЛГБТ-активистка Яна Загоруйко. Девушка поддерживает ЛГБТ-сообщество и разрушает стереотипы о понятии женственности. Она хочет доказать всем, что внешность – абсолютно не главная вещь.
Кроме того, на проект пришла украинская певица и актриса Надежда Мейхер. Она покорила судей шоу своим выступлением и стала участницей нового сезона.