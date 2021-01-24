'Голос країни-11': смотреть первый выпуск онлайн

В воскресенье, 24 января, на телеканале "1+1" стартовал 11 сезон популярного украинского шоу "Голос країни". В этот раз в тренерском составе присутствуют такие знаменитости как Тина Кароль, Надя Дорофеева, MONATIK и Олег Винник.

В новом сезоне за кулисами появился настоящий робот. Он будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки. OBOZREVATEL следит за событиями и расскажет все подробности.

Так, в этом году группа поддержки болеет за своих близких онлайн. Они на прямой связи и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.

Ведущими 11 сезона стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Стоит отметить, кастинг участников впервые проходил онлайн.

Кроме того, в шоу появится много известных украинских звезд таких как муж Ольги Сумской Виталий Борисюк, Надежда Мейхер и другие.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Шоу началось с того, что Кароль, Monatik, Дорофеева и Винник исполнили песню "Blinding Lights" –The Weeknd.

Первой участницей стала одесситка Ирина Ебралидзе, которая с детства дружит с украинской исполнительницей Мишель Андраде. Она исполнила песню "No Time To Die" певицы Billie Eilish, которую посвятила своей умершей маме. Девушка хочет стать певицей в память о дорогом человеке в ее жизни. В результате она выбрала команду Нади Дорофеевой.

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